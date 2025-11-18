- Croissance
Trades:
147
Bénéfice trades:
145 (98.63%)
Perte trades:
2 (1.36%)
Meilleure transaction:
6.67 UST
Pire transaction:
-2.28 UST
Bénéfice brut:
218.57 UST (19 729 pips)
Perte brute:
-14.91 UST
Gains consécutifs maximales:
111 (147.34 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
147.34 UST (111)
Ratio de Sharpe:
0.67
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.14%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
87.03
Longs trades:
66 (44.90%)
Courts trades:
81 (55.10%)
Facteur de profit:
14.66
Rendement attendu:
1.39 UST
Bénéfice moyen:
1.51 UST
Perte moyenne:
-7.46 UST
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.28 UST)
Perte consécutive maximale:
-2.28 UST (1)
Croissance mensuelle:
45.97%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 UST
Maximal:
2.34 UST (3.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.75% (2.52 UST)
Par fonds propres:
61.42% (275.01 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|45
|USDCHF+
|41
|USDJPY+
|40
|USDCAD+
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|72
|USDCHF+
|73
|USDJPY+
|37
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|6.2K
|USDCHF+
|5.7K
|USDJPY+
|5K
|USDCAD+
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6.67 UST
Pire transaction: -2 UST
Gains consécutifs maximales: 111
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +147.34 UST
Perte consécutive maximale: -2.28 UST
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
