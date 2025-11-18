- Incremento
Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
255 (99.22%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.78%)
Mejor transacción:
6.67 UST
Peor transacción:
-2.28 UST
Beneficio Bruto:
346.46 UST (34 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.41 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
221 (275.23 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
275.23 UST (221)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.14%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
138.48
Transacciones Largas:
129 (50.19%)
Transacciones Cortas:
128 (49.81%)
Factor de Beneficio:
15.46
Beneficio Esperado:
1.26 UST
Beneficio medio:
1.36 UST
Pérdidas medias:
-11.21 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.28 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.28 UST (1)
Crecimiento al mes:
24.38%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 UST
Máxima:
2.34 UST (3.10%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (2.52 UST)
De fondos:
61.42% (275.01 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.67 UST
Peor transacción: -2 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 221
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +275.23 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -2.28 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
