Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

Ivan Sheinmaer
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
255 (99.22%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.78%)
Mejor transacción:
6.67 UST
Peor transacción:
-2.28 UST
Beneficio Bruto:
346.46 UST (34 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.41 UST
Máximo de ganancias consecutivas:
221 (275.23 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
275.23 UST (221)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.14%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
138.48
Transacciones Largas:
129 (50.19%)
Transacciones Cortas:
128 (49.81%)
Factor de Beneficio:
15.46
Beneficio Esperado:
1.26 UST
Beneficio medio:
1.36 UST
Pérdidas medias:
-11.21 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.28 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.28 UST (1)
Crecimiento al mes:
24.38%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 UST
Máxima:
2.34 UST (3.10%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (2.52 UST)
De fondos:
61.42% (275.01 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading with a bot
No hay comentarios
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
