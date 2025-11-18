SinaisSeções
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
255 (99.22%)
Negociações com perda:
2 (0.78%)
Melhor negociação:
6.67 UST
Pior negociação:
-2.28 UST
Lucro bruto:
346.46 UST (34 540 pips)
Perda bruta:
-22.41 UST
Máximo de vitórias consecutivas:
221 (275.23 UST)
Máximo lucro consecutivo:
275.23 UST (221)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
138.48
Negociações longas:
129 (50.19%)
Negociações curtas:
128 (49.81%)
Fator de lucro:
15.46
Valor esperado:
1.26 UST
Lucro médio:
1.36 UST
Perda média:
-11.21 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.28 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2.28 UST (1)
Crescimento mensal:
24.38%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 UST
Máximo:
2.34 UST (3.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (2.52 UST)
Pelo Capital Líquido:
61.42% (275.01 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.67 UST
Pior negociação: -2 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 221
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +275.23 UST
Máxima perda consecutiva: -2.28 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading with a bot
Sem comentários
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
