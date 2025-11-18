- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
255 (99.22%)
Negociações com perda:
2 (0.78%)
Melhor negociação:
6.67 UST
Pior negociação:
-2.28 UST
Lucro bruto:
346.46 UST (34 540 pips)
Perda bruta:
-22.41 UST
Máximo de vitórias consecutivas:
221 (275.23 UST)
Máximo lucro consecutivo:
275.23 UST (221)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
138.48
Negociações longas:
129 (50.19%)
Negociações curtas:
128 (49.81%)
Fator de lucro:
15.46
Valor esperado:
1.26 UST
Lucro médio:
1.36 UST
Perda média:
-11.21 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.28 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2.28 UST (1)
Crescimento mensal:
24.38%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 UST
Máximo:
2.34 UST (3.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (2.52 UST)
Pelo Capital Líquido:
61.42% (275.01 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
