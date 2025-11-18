- 成長
トレード:
257
利益トレード:
255 (99.22%)
損失トレード:
2 (0.78%)
ベストトレード:
6.67 UST
最悪のトレード:
-2.28 UST
総利益:
346.46 UST (34 540 pips)
総損失:
-22.41 UST
最大連続の勝ち:
221 (275.23 UST)
最大連続利益:
275.23 UST (221)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.14%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
138.48
長いトレード:
129 (50.19%)
短いトレード:
128 (49.81%)
プロフィットファクター:
15.46
期待されたペイオフ:
1.26 UST
平均利益:
1.36 UST
平均損失:
-11.21 UST
最大連続の負け:
1 (-2.28 UST)
最大連続損失:
-2.28 UST (1)
月間成長:
24.38%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 UST
最大の:
2.34 UST (3.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (2.52 UST)
エクイティによる:
61.42% (275.01 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|79
|EURUSD+
|73
|USDCHF+
|71
|USDCAD+
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|104
|USDCHF+
|119
|USDCAD+
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY+
|9.9K
|EURUSD+
|9.5K
|USDCHF+
|11K
|USDCAD+
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.67 UST
最悪のトレード: -2 UST
最大連続の勝ち: 221
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +275.23 UST
最大連続損失: -2.28 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading with a bot
