Ivan Sheinmaer

AlgoTradingSignals

レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 200%
Bybit-Live-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
255 (99.22%)
損失トレード:
2 (0.78%)
ベストトレード:
6.67 UST
最悪のトレード:
-2.28 UST
総利益:
346.46 UST (34 540 pips)
総損失:
-22.41 UST
最大連続の勝ち:
221 (275.23 UST)
最大連続利益:
275.23 UST (221)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.14%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
138.48
長いトレード:
129 (50.19%)
短いトレード:
128 (49.81%)
プロフィットファクター:
15.46
期待されたペイオフ:
1.26 UST
平均利益:
1.36 UST
平均損失:
-11.21 UST
最大連続の負け:
1 (-2.28 UST)
最大連続損失:
-2.28 UST (1)
月間成長:
24.38%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 UST
最大の:
2.34 UST (3.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (2.52 UST)
エクイティによる:
61.42% (275.01 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY+ 79
EURUSD+ 73
USDCHF+ 71
USDCAD+ 34
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY+ 70
EURUSD+ 104
USDCHF+ 119
USDCAD+ 33
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY+ 9.9K
EURUSD+ 9.5K
USDCHF+ 11K
USDCAD+ 4.5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.67 UST
最悪のトレード: -2 UST
最大連続の勝ち: 221
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +275.23 UST
最大連続損失: -2.28 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Trading with a bot
レビューなし
2026.01.07 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 15:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
