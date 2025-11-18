- Büyüme
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
246 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (25.90%)
En iyi işlem:
26.11 USD
En kötü işlem:
-7.56 USD
Brüt kâr:
493.64 USD (41 833 pips)
Brüt zarar:
-336.96 USD (24 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (38.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
2.50%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
161 (48.49%)
Satış işlemleri:
171 (51.51%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.52 USD (3)
Aylık büyüme:
172.69%
Yıllık tahmin:
2 095.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.94 USD
Maksimum:
37.80 USD (11.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.78% (37.68 USD)
Varlığa göre:
0.36% (0.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|157
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.11 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
İnceleme yok
