Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 226%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
246 (74.09%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (25.90%)
En iyi işlem:
26.11 USD
En kötü işlem:
-7.56 USD
Brüt kâr:
493.64 USD (41 833 pips)
Brüt zarar:
-336.96 USD (24 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (38.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
2.50%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
161 (48.49%)
Satış işlemleri:
171 (51.51%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.52 USD (3)
Aylık büyüme:
172.69%
Yıllık tahmin:
2 095.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.94 USD
Maksimum:
37.80 USD (11.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.78% (37.68 USD)
Varlığa göre:
0.36% (0.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 157
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.11 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
İnceleme yok
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD BREAKOUT STRATEGY
Ayda 150 USD
226%
0
0
USD
128
USD
6
98%
332
74%
2%
1.46
0.47
USD
29%
1:500
