Signale / MetaTrader 5 / GOLD BREAKOUT STRATEGY
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 163%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
343 (71.45%)
Verlusttrades:
137 (28.54%)
Bester Trade:
26.11 USD
Schlechtester Trade:
-23.02 USD
Bruttoprofit:
668.84 USD (56 282 pips)
Bruttoverlust:
-535.00 USD (39 352 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (60.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.37 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.25%
Max deposit load:
15.51%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
1.70
Long-Positionen:
254 (52.92%)
Short-Positionen:
226 (47.08%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.14 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.10%
Jahresprognose:
-86.17%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.94 USD
Maximaler:
78.95 USD (22.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.80% (78.89 USD)
Kapital:
3.40% (3.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.11 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
2026.01.07 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
GOLD BREAKOUT STRATEGY
150 USD pro Monat
163%
0
0
USD
109
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
48%
1:500
Kopieren

