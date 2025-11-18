- Wachstum
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
343 (71.45%)
Verlusttrades:
137 (28.54%)
Bester Trade:
26.11 USD
Schlechtester Trade:
-23.02 USD
Bruttoprofit:
668.84 USD (56 282 pips)
Bruttoverlust:
-535.00 USD (39 352 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (60.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.37 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
1.25%
Max deposit load:
15.51%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
1.70
Long-Positionen:
254 (52.92%)
Short-Positionen:
226 (47.08%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.14 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.10%
Jahresprognose:
-86.17%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.94 USD
Maximaler:
78.95 USD (22.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.80% (78.89 USD)
Kapital:
3.40% (3.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
Keine Bewertungen
