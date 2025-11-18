SignauxSections
GOLD BREAKOUT STRATEGY
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
6 semaines
croissance depuis 2025 226%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
246 (74.09%)
Perte trades:
86 (25.90%)
Meilleure transaction:
26.11 USD
Pire transaction:
-7.56 USD
Bénéfice brut:
493.64 USD (41 833 pips)
Perte brute:
-336.96 USD (24 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (38.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
2.50%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
4.14
Longs trades:
161 (48.49%)
Courts trades:
171 (51.51%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-21.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.52 USD (3)
Croissance mensuelle:
172.69%
Prévision annuelle:
2 095.35%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.94 USD
Maximal:
37.80 USD (11.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.78% (37.68 USD)
Par fonds propres:
0.36% (0.45 USD)

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 157
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Meilleure transaction: +26.11 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +38.55 USD
Perte consécutive maximale: -21.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
