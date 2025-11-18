- 자본
- 축소
트레이드:
480
이익 거래:
343 (71.45%)
손실 거래:
137 (28.54%)
최고의 거래:
26.11 USD
최악의 거래:
-23.02 USD
총 수익:
668.84 USD (56 282 pips)
총 손실:
-535.00 USD (39 352 pips)
연속 최대 이익:
21 (60.37 USD)
연속 최대 이익:
60.37 USD (21)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
1.25%
최대 입금량:
15.51%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
254 (52.92%)
숏(주식차입매도):
226 (47.08%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.28 USD
평균 이익:
1.95 USD
평균 손실:
-3.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.66 USD)
연속 최대 손실:
-35.14 USD (3)
월별 성장률:
-7.10%
연간 예측:
-86.17%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.94 USD
최대한의:
78.95 USD (22.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.80% (78.89 USD)
자본금별:
3.40% (3.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.11 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60.37 USD
연속 최대 손실: -5.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
163%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
USD
48%
1:500