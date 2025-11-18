СигналыРазделы
GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 163%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
343 (71.45%)
Убыточных трейдов:
137 (28.54%)
Лучший трейд:
26.11 USD
Худший трейд:
-23.02 USD
Общая прибыль:
668.84 USD (56 282 pips)
Общий убыток:
-535.00 USD (39 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (60.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.37 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.25%
Макс. загрузка депозита:
15.51%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
254 (52.92%)
Коротких трейдов:
226 (47.08%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-3.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.10%
Годовой прогноз:
-86.17%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.94 USD
Максимальная:
78.95 USD (22.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.80% (78.89 USD)
По эквити:
3.40% (3.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.11 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.37 USD
Макс. убыток в серии: -5.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
Нет отзывов
2026.01.07 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
