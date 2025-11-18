- Прирост
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
343 (71.45%)
Убыточных трейдов:
137 (28.54%)
Лучший трейд:
26.11 USD
Худший трейд:
-23.02 USD
Общая прибыль:
668.84 USD (56 282 pips)
Общий убыток:
-535.00 USD (39 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (60.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.37 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.25%
Макс. загрузка депозита:
15.51%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
254 (52.92%)
Коротких трейдов:
226 (47.08%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-3.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.10%
Годовой прогноз:
-86.17%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.94 USD
Максимальная:
78.95 USD (22.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.80% (78.89 USD)
По эквити:
3.40% (3.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +26.11 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.37 USD
Макс. убыток в серии: -5.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
Нет отзывов
