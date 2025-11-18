SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD BREAKOUT STRATEGY
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2025 163%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
343 (71.45%)
Transacciones Irrentables:
137 (28.54%)
Mejor transacción:
26.11 USD
Peor transacción:
-23.02 USD
Beneficio Bruto:
668.84 USD (56 282 pips)
Pérdidas Brutas:
-535.00 USD (39 352 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (60.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.37 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.25%
Carga máxima del depósito:
15.51%
Último trade:
31 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
1.70
Transacciones Largas:
254 (52.92%)
Transacciones Cortas:
226 (47.08%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
-3.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.14 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.94 USD
Máxima:
78.95 USD (22.24%)
Reducción relativa:
De balance:
47.80% (78.89 USD)
De fondos:
3.40% (3.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.11 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
No hay comentarios
2026.01.07 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD BREAKOUT STRATEGY
150 USD al mes
163%
0
0
USD
109
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
48%
1:500
Copiar

