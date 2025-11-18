- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
343 (71.45%)
Transacciones Irrentables:
137 (28.54%)
Mejor transacción:
26.11 USD
Peor transacción:
-23.02 USD
Beneficio Bruto:
668.84 USD (56 282 pips)
Pérdidas Brutas:
-535.00 USD (39 352 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (60.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.37 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.25%
Carga máxima del depósito:
15.51%
Último trade:
31 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
1.70
Transacciones Largas:
254 (52.92%)
Transacciones Cortas:
226 (47.08%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.28 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
-3.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.14 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.94 USD
Máxima:
78.95 USD (22.24%)
Reducción relativa:
De balance:
47.80% (78.89 USD)
De fondos:
3.40% (3.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.11 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
150 USD al mes
163%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
USD
48%
1:500