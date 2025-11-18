- 成长
交易:
480
盈利交易:
343 (71.45%)
亏损交易:
137 (28.54%)
最好交易:
26.11 USD
最差交易:
-23.02 USD
毛利:
668.84 USD (56 282 pips)
毛利亏损:
-535.00 USD (39 352 pips)
最大连续赢利:
21 (60.37 USD)
最大连续盈利:
60.37 USD (21)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.25%
最大入金加载:
15.51%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
1.70
长期交易:
254 (52.92%)
短期交易:
226 (47.08%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
-3.91 USD
最大连续失误:
4 (-5.66 USD)
最大连续亏损:
-35.14 USD (3)
每月增长:
-7.10%
年度预测:
-86.17%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
6.94 USD
最大值:
78.95 USD (22.24%)
相对跌幅:
结余:
47.80% (78.89 USD)
净值:
3.40% (3.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
最好交易: +26.11 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.37 USD
最大连续亏损: -5.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
