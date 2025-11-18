SegnaliSezioni
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 226%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
246 (74.09%)
Loss Trade:
86 (25.90%)
Best Trade:
26.11 USD
Worst Trade:
-7.56 USD
Profitto lordo:
493.64 USD (41 833 pips)
Perdita lorda:
-336.96 USD (24 810 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (38.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
2.50%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
161 (48.49%)
Short Trade:
171 (51.51%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.52 USD (3)
Crescita mensile:
172.69%
Previsione annuale:
2 095.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.94 USD
Massimale:
37.80 USD (11.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.78% (37.68 USD)
Per equità:
0.36% (0.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 157
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.11 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.55 USD
Massima perdita consecutiva: -21.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
Non ci sono recensioni
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
