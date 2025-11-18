シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD BREAKOUT STRATEGY
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 163%
FPMarketsLLC-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
480
利益トレード:
343 (71.45%)
損失トレード:
137 (28.54%)
ベストトレード:
26.11 USD
最悪のトレード:
-23.02 USD
総利益:
668.84 USD (56 282 pips)
総損失:
-535.00 USD (39 352 pips)
最大連続の勝ち:
21 (60.37 USD)
最大連続利益:
60.37 USD (21)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
1.25%
最大入金額:
15.51%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
254 (52.92%)
短いトレード:
226 (47.08%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-3.91 USD
最大連続の負け:
4 (-5.66 USD)
最大連続損失:
-35.14 USD (3)
月間成長:
-7.10%
年間予想:
-86.17%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.94 USD
最大の:
78.95 USD (22.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.80% (78.89 USD)
エクイティによる:
3.40% (3.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.11 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.37 USD
最大連続損失: -5.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
レビューなし
2026.01.07 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
