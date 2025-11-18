- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
480
利益トレード:
343 (71.45%)
損失トレード:
137 (28.54%)
ベストトレード:
26.11 USD
最悪のトレード:
-23.02 USD
総利益:
668.84 USD (56 282 pips)
総損失:
-535.00 USD (39 352 pips)
最大連続の勝ち:
21 (60.37 USD)
最大連続利益:
60.37 USD (21)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
1.25%
最大入金額:
15.51%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
254 (52.92%)
短いトレード:
226 (47.08%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-3.91 USD
最大連続の負け:
4 (-5.66 USD)
最大連続損失:
-35.14 USD (3)
月間成長:
-7.10%
年間予想:
-86.17%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.94 USD
最大の:
78.95 USD (22.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.80% (78.89 USD)
エクイティによる:
3.40% (3.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.11 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.37 USD
最大連続損失: -5.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
