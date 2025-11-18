- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
480
Negociações com lucro:
343 (71.45%)
Negociações com perda:
137 (28.54%)
Melhor negociação:
26.11 USD
Pior negociação:
-23.02 USD
Lucro bruto:
668.84 USD (56 282 pips)
Perda bruta:
-535.00 USD (39 352 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (60.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.37 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.25%
Depósito máximo carregado:
15.51%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
254 (52.92%)
Negociações curtas:
226 (47.08%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-3.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.14 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.10%
Previsão anual:
-86.17%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.94 USD
Máximo:
78.95 USD (22.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.80% (78.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.40% (3.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.11 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.37 USD
Máxima perda consecutiva: -5.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
163%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
USD
48%
1:500