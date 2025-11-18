SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLD BREAKOUT STRATEGY
Mayank Kumar

GOLD BREAKOUT STRATEGY

Mayank Kumar
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 163%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
480
Negociações com lucro:
343 (71.45%)
Negociações com perda:
137 (28.54%)
Melhor negociação:
26.11 USD
Pior negociação:
-23.02 USD
Lucro bruto:
668.84 USD (56 282 pips)
Perda bruta:
-535.00 USD (39 352 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (60.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.37 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.25%
Depósito máximo carregado:
15.51%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
254 (52.92%)
Negociações curtas:
226 (47.08%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-3.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.14 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.10%
Previsão anual:
-86.17%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.94 USD
Máximo:
78.95 USD (22.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.80% (78.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.40% (3.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.11 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.37 USD
Máxima perda consecutiva: -5.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

THIS IS GOLD BREAKOUT STRATEGY SINGLE TRADE AT ONE TIME AND NO GRID, NO MARTIANGLE NO AVERAGING PURE LIKE A MANULA TRADING THROUGH OUR EA , MONTHLY IT CAN GIVE 40 TO 50 % SOMETIMES MORE AS YOU CAN SEE IF MARKET TRENDING MORE PROFIT AND BEST BREAKOUT STRATEGY EVER FOR MORE DETAILS CONTACT US @Mxmky 
Sem comentários
2026.01.07 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 08:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.18 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 08:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD BREAKOUT STRATEGY
150 USD por mês
163%
0
0
USD
109
USD
9
97%
480
71%
1%
1.25
0.28
USD
48%
1:500
Copiar

