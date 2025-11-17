- Büyüme
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
75 (33.78%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (66.22%)
En iyi işlem:
0.69 USD
En kötü işlem:
-1.90 USD
Brüt kâr:
32.28 USD (160 542 pips)
Brüt zarar:
-48.32 USD (235 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.44 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
121 (54.50%)
Satış işlemleri:
101 (45.50%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.29 USD (4)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.50 USD
Maksimum:
17.50 USD (29.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-75K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 began from 2025-11-17.
