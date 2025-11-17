SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ETH V4 Tickmill 118 testing
Qi Kai Fan

ETH V4 Tickmill 118 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
75 (33.78%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (66.22%)
En iyi işlem:
0.69 USD
En kötü işlem:
-1.90 USD
Brüt kâr:
32.28 USD (160 542 pips)
Brüt zarar:
-48.32 USD (235 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.44 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
121 (54.50%)
Satış işlemleri:
101 (45.50%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.29 USD (4)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.50 USD
Maksimum:
17.50 USD (29.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.69 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.43 × 187
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.


V4 began from 2025-11-17.

İnceleme yok
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
