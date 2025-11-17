- Прирост
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
219 (45.72%)
Убыточных трейдов:
260 (54.28%)
Лучший трейд:
14.09 USD
Худший трейд:
-7.10 USD
Общая прибыль:
127.79 USD (234 296 pips)
Общий убыток:
-117.85 USD (321 006 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
4.96%
Макс. загрузка депозита:
15.67%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
255 (53.24%)
Коротких трейдов:
224 (46.76%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.58 USD
Средний убыток:
-0.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.30 USD (2)
Прирост в месяц:
10.60%
Годовой прогноз:
128.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.32 USD
Максимальная:
33.32 USD (56.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (33.29 USD)
По эквити:
2.03% (4.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|451
|XAUUSD
|18
|USTEC
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|-19
|XAUUSD
|8
|USTEC
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|-97K
|XAUUSD
|890
|USTEC
|8.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +14.09 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.78 USD
Макс. убыток в серии: -2.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Нет отзывов
