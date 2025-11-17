СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
219 (45.72%)
Убыточных трейдов:
260 (54.28%)
Лучший трейд:
14.09 USD
Худший трейд:
-7.10 USD
Общая прибыль:
127.79 USD (234 296 pips)
Общий убыток:
-117.85 USD (321 006 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
4.96%
Макс. загрузка депозита:
15.67%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
255 (53.24%)
Коротких трейдов:
224 (46.76%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.58 USD
Средний убыток:
-0.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.30 USD (2)
Прирост в месяц:
10.60%
Годовой прогноз:
128.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.32 USD
Максимальная:
33.32 USD (56.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.60% (33.29 USD)
По эквити:
2.03% (4.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 451
XAUUSD 18
USTEC 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD -19
XAUUSD 8
USTEC 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD -97K
XAUUSD 890
USTEC 8.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.09 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.78 USD
Макс. убыток в серии: -2.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
еще 19...
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Нет отзывов
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
