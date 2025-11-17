- Incremento
Total de Trades:
496
Transacciones Rentables:
225 (45.36%)
Transacciones Irrentables:
271 (54.64%)
Mejor transacción:
14.09 USD
Peor transacción:
-7.10 USD
Beneficio Bruto:
128.57 USD (235 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.09 USD (332 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
4.96%
Carga máxima del depósito:
28.27%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
268 (54.03%)
Transacciones Cortas:
228 (45.97%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.57 USD
Pérdidas medias:
-0.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.52 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.70%
Pronóstico anual:
44.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.32 USD
Máxima:
35.80 USD (42.02%)
Reducción relativa:
De balance:
34.60% (33.29 USD)
De fondos:
2.66% (5.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|461
|XAUUSD
|21
|USTEC
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-20
|XAUUSD
|7
|USTEC
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-100K
|XAUUSD
|836
|USTEC
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.09 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
otros 19...
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
No hay comentarios
