El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.33 × 3 Exness-MT5Real8 0.66 × 125 ICMarketsSC-MT5-2 2.31 × 972 Exness-MT5Real5 3.58 × 19 Aglobe-Live 4.00 × 3 Exness-MT5Real 4.00 × 17 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 AdmiralMarkets-Live 4.50 × 2 TitanFX-MT5-01 4.63 × 79 AdmiralsSC-Live 5.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 5.00 × 6 Alpari-MT5 5.41 × 32 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 5.74 × 39 ICMarketsSC-MT5 5.84 × 144 Exness-MT5Real6 6.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-5 6.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 6.54 × 192 RoboForex-ECN 7.00 × 13 TradeMaxGlobal-Live 7.61 × 149 RoboForex-Pro 8.33 × 6 otros 19...