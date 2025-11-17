SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0 comentarios
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -26%
Tickmill-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
496
Transacciones Rentables:
225 (45.36%)
Transacciones Irrentables:
271 (54.64%)
Mejor transacción:
14.09 USD
Peor transacción:
-7.10 USD
Beneficio Bruto:
128.57 USD (235 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.09 USD (332 569 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (1.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
4.96%
Carga máxima del depósito:
28.27%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
268 (54.03%)
Transacciones Cortas:
228 (45.97%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.57 USD
Pérdidas medias:
-0.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.52 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.70%
Pronóstico anual:
44.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.32 USD
Máxima:
35.80 USD (42.02%)
Reducción relativa:
De balance:
34.60% (33.29 USD)
De fondos:
2.66% (5.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 461
XAUUSD 21
USTEC 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -20
XAUUSD 7
USTEC 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -100K
XAUUSD 836
USTEC 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.09 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
otros 19...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
No hay comentarios
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
999 USD al mes
-26%
0
0
USD
205
USD
19
100%
496
45%
5%
0.93
-0.02
USD
35%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.