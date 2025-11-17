SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -26%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
225 (45.27%)
Negociações com perda:
272 (54.73%)
Melhor negociação:
14.09 USD
Pior negociação:
-7.10 USD
Lucro bruto:
128.57 USD (235 350 pips)
Perda bruta:
-138.14 USD (333 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
4.96%
Depósito máximo carregado:
28.27%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
268 (53.92%)
Negociações curtas:
229 (46.08%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-0.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.57 USD (5)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.32 USD
Máximo:
35.85 USD (42.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.60% (33.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (5.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 462
XAUUSD 21
USTEC 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -20
XAUUSD 7
USTEC 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -101K
XAUUSD 836
USTEC 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.09 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1.78 USD
Máxima perda consecutiva: -2.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
19 mais ...
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Sem comentários
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
