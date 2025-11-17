- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
225 (45.27%)
Negociações com perda:
272 (54.73%)
Melhor negociação:
14.09 USD
Pior negociação:
-7.10 USD
Lucro bruto:
128.57 USD (235 350 pips)
Perda bruta:
-138.14 USD (333 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
4.96%
Depósito máximo carregado:
28.27%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
268 (53.92%)
Negociações curtas:
229 (46.08%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.57 USD
Perda média:
-0.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.57 USD (5)
Crescimento mensal:
3.19%
Previsão anual:
38.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.32 USD
Máximo:
35.85 USD (42.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.60% (33.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (5.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|462
|XAUUSD
|21
|USTEC
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-20
|XAUUSD
|7
|USTEC
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-101K
|XAUUSD
|836
|USTEC
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.09 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1.78 USD
Máxima perda consecutiva: -2.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
-26%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
19
100%
497
45%
5%
0.93
-0.02
USD
USD
35%
1:500