- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
488
盈利交易:
223 (45.69%)
亏损交易:
265 (54.30%)
最好交易:
14.09 USD
最差交易:
-7.10 USD
毛利:
128.34 USD (235 291 pips)
毛利亏损:
-119.62 USD (323 897 pips)
最大连续赢利:
14 (1.78 USD)
最大连续盈利:
21.12 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
4.96%
最大入金加载:
15.67%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
67
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.26
长期交易:
262 (53.69%)
短期交易:
226 (46.31%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.58 USD
平均损失:
-0.45 USD
最大连续失误:
8 (-2.87 USD)
最大连续亏损:
-13.30 USD (2)
每月增长:
12.17%
年度预测:
147.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
33.32 USD
最大值:
33.32 USD (56.56%)
相对跌幅:
结余:
34.60% (33.29 USD)
净值:
2.03% (4.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|459
|XAUUSD
|19
|USTEC
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|-19
|XAUUSD
|7
|USTEC
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|-98K
|XAUUSD
|819
|USTEC
|8.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.09 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1.78 USD
最大连续亏损: -2.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
