信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0条评论
19
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -19%
Tickmill-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
488
盈利交易:
223 (45.69%)
亏损交易:
265 (54.30%)
最好交易:
14.09 USD
最差交易:
-7.10 USD
毛利:
128.34 USD (235 291 pips)
毛利亏损:
-119.62 USD (323 897 pips)
最大连续赢利:
14 (1.78 USD)
最大连续盈利:
21.12 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
4.96%
最大入金加载:
15.67%
最近交易:
54 几分钟前
每周交易:
67
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
0.26
长期交易:
262 (53.69%)
短期交易:
226 (46.31%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.58 USD
平均损失:
-0.45 USD
最大连续失误:
8 (-2.87 USD)
最大连续亏损:
-13.30 USD (2)
每月增长:
12.17%
年度预测:
147.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
33.32 USD
最大值:
33.32 USD (56.56%)
相对跌幅:
结余:
34.60% (33.29 USD)
净值:
2.03% (4.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 459
XAUUSD 19
USTEC 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD -19
XAUUSD 7
USTEC 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD -98K
XAUUSD 819
USTEC 8.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.09 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1.78 USD
最大连续亏损: -2.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
19 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
没有评论
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
每月999 USD
-19%
0
0
USD
223
USD
19
100%
488
45%
5%
1.07
0.02
USD
35%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载