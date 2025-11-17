SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -31%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
520
Gewinntrades:
238 (45.76%)
Verlusttrades:
282 (54.23%)
Bester Trade:
14.09 USD
Schlechtester Trade:
-7.10 USD
Bruttoprofit:
136.09 USD (238 686 pips)
Bruttoverlust:
-158.96 USD (341 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
4.96%
Max deposit load:
59.02%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
280 (53.85%)
Short-Positionen:
240 (46.15%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.40 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.31%
Jahresprognose:
-15.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.32 USD
Maximaler:
52.86 USD (62.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.60% (33.29 USD)
Kapital:
5.78% (11.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 475
XAUUSD 25
USTEC 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -21
XAUUSD 1
USTEC -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -103K
XAUUSD 285
USTEC -1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.09 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
noch 19 ...
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Keine Bewertungen
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
