- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
520
Gewinntrades:
238 (45.76%)
Verlusttrades:
282 (54.23%)
Bester Trade:
14.09 USD
Schlechtester Trade:
-7.10 USD
Bruttoprofit:
136.09 USD (238 686 pips)
Bruttoverlust:
-158.96 USD (341 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
4.96%
Max deposit load:
59.02%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
73
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
280 (53.85%)
Short-Positionen:
240 (46.15%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18.40 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-1.31%
Jahresprognose:
-15.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.32 USD
Maximaler:
52.86 USD (62.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.60% (33.29 USD)
Kapital:
5.78% (11.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|475
|XAUUSD
|25
|USTEC
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-21
|XAUUSD
|1
|USTEC
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-103K
|XAUUSD
|285
|USTEC
|-1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.09 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
noch 19 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
-31%
0
0
USD
USD
191
USD
USD
20
100%
520
45%
5%
0.85
-0.04
USD
USD
35%
1:500