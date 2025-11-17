- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
503
利益トレード:
229 (45.52%)
損失トレード:
274 (54.47%)
ベストトレード:
14.09 USD
最悪のトレード:
-7.10 USD
総利益:
129.12 USD (236 833 pips)
総損失:
-139.01 USD (334 873 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1.78 USD)
最大連続利益:
21.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
4.96%
最大入金額:
28.27%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
273 (54.27%)
短いトレード:
230 (45.73%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-0.51 USD
最大連続の負け:
8 (-2.87 USD)
最大連続損失:
-18.40 USD (6)
月間成長:
4.02%
年間予想:
48.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.32 USD
最大の:
36.68 USD (43.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.60% (33.29 USD)
エクイティによる:
2.66% (5.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|468
|XAUUSD
|21
|USTEC
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|-21
|XAUUSD
|7
|USTEC
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|-101K
|XAUUSD
|836
|USTEC
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.09 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1.78 USD
最大連続損失: -2.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
