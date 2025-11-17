シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -26%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
503
利益トレード:
229 (45.52%)
損失トレード:
274 (54.47%)
ベストトレード:
14.09 USD
最悪のトレード:
-7.10 USD
総利益:
129.12 USD (236 833 pips)
総損失:
-139.01 USD (334 873 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1.78 USD)
最大連続利益:
21.12 USD (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
4.96%
最大入金額:
28.27%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
66
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
273 (54.27%)
短いトレード:
230 (45.73%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-0.51 USD
最大連続の負け:
8 (-2.87 USD)
最大連続損失:
-18.40 USD (6)
月間成長:
4.02%
年間予想:
48.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.32 USD
最大の:
36.68 USD (43.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.60% (33.29 USD)
エクイティによる:
2.66% (5.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 468
XAUUSD 21
USTEC 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD -21
XAUUSD 7
USTEC 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD -101K
XAUUSD 836
USTEC 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.09 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1.78 USD
最大連続損失: -2.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
19 より多く...
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
レビューなし
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
