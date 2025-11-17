- Crescita
Trade:
223
Profit Trade:
76 (34.08%)
Loss Trade:
147 (65.92%)
Best Trade:
0.69 USD
Worst Trade:
-1.90 USD
Profitto lordo:
32.49 USD (160 886 pips)
Perdita lorda:
-48.32 USD (235 184 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.79%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
121 (54.26%)
Short Trade:
102 (45.74%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.29 USD (4)
Crescita mensile:
0.65%
Previsione annuale:
7.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.50 USD
Massimale:
17.50 USD (29.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.71% (17.50 USD)
Per equità:
0.20% (0.24 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.43 × 187
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 began from 2025-11-17.
