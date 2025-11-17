SegnaliSezioni
Qi Kai Fan

ETH V4 Tickmill 118 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -27%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
76 (34.08%)
Loss Trade:
147 (65.92%)
Best Trade:
0.69 USD
Worst Trade:
-1.90 USD
Profitto lordo:
32.49 USD (160 886 pips)
Perdita lorda:
-48.32 USD (235 184 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.79%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
121 (54.26%)
Short Trade:
102 (45.74%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.29 USD (4)
Crescita mensile:
0.65%
Previsione annuale:
7.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.50 USD
Massimale:
17.50 USD (29.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.71% (17.50 USD)
Per equità:
0.20% (0.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -74K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.76 USD
Massima perdita consecutiva: -2.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.43 × 187
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.


V4 began from 2025-11-17.

Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
