Qi Kai Fan

ETH V4 Tickmill 118 testing

Qi Kai Fan
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -27%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
76 (34.08%)
Perte trades:
147 (65.92%)
Meilleure transaction:
0.69 USD
Pire transaction:
-1.90 USD
Bénéfice brut:
32.49 USD (160 886 pips)
Perte brute:
-48.32 USD (235 184 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.79%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
121 (54.26%)
Courts trades:
102 (45.74%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.43 USD
Perte moyenne:
-0.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.29 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.65%
Prévision annuelle:
7.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.50 USD
Maximal:
17.50 USD (29.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.71% (17.50 USD)
Par fonds propres:
0.20% (0.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -74K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.69 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1.76 USD
Perte consécutive maximale: -2.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.43 × 187
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.


V4 began from 2025-11-17.

Aucun avis
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
