시그널 / MetaTrader 5 / ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing
Qi Kai Fan

ETH Gold USTEC Tickmill 197 testing

Qi Kai Fan
0 리뷰
21
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -38%
Tickmill-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
621
이익 거래:
292 (47.02%)
손실 거래:
329 (52.98%)
최고의 거래:
14.44 USD
최악의 거래:
-7.10 USD
총 수익:
179.56 USD (266 264 pips)
총 손실:
-222.09 USD (387 366 pips)
연속 최대 이익:
14 (1.78 USD)
연속 최대 이익:
21.12 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
7.28%
최대 입금량:
59.02%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
81
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
359 (57.81%)
숏(주식차입매도):
262 (42.19%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
0.61 USD
평균 손실:
-0.68 USD
연속 최대 손실:
8 (-2.87 USD)
연속 최대 손실:
-18.40 USD (6)
월별 성장률:
-9.92%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.48 USD
최대한의:
83.76 USD (98.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.34% (57.48 USD)
자본금별:
5.78% (11.66 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 539
XAUUSD 42
USTEC 40
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD -19
XAUUSD 11
USTEC -34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD -104K
XAUUSD 1.3K
USTEC -19K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.44 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1.78 USD
연속 최대 손실: -2.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Aglobe-Live
4.00 × 3
Exness-MT5Real
4.00 × 17
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.84 × 144
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.54 × 192
RoboForex-ECN
7.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
RoboForex-Pro
8.33 × 6
18 더...
Personal watching ,  it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.

V4 @0.06 lot  began from 2025-11-17.

V2 @0.01 lot  began from 2025-11-21.

From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more deposit 

From 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
리뷰 없음
2025.12.16 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 23:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
