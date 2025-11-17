- 자본
- 축소
트레이드:
621
이익 거래:
292 (47.02%)
손실 거래:
329 (52.98%)
최고의 거래:
14.44 USD
최악의 거래:
-7.10 USD
총 수익:
179.56 USD (266 264 pips)
총 손실:
-222.09 USD (387 366 pips)
연속 최대 이익:
14 (1.78 USD)
연속 최대 이익:
21.12 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
7.28%
최대 입금량:
59.02%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
81
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
359 (57.81%)
숏(주식차입매도):
262 (42.19%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
0.61 USD
평균 손실:
-0.68 USD
연속 최대 손실:
8 (-2.87 USD)
연속 최대 손실:
-18.40 USD (6)
월별 성장률:
-9.92%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.48 USD
최대한의:
83.76 USD (98.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.34% (57.48 USD)
자본금별:
5.78% (11.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|539
|XAUUSD
|42
|USTEC
|40
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|-19
|XAUUSD
|11
|USTEC
|-34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|-104K
|XAUUSD
|1.3K
|USTEC
|-19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.44 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1.78 USD
연속 최대 손실: -2.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|5.84 × 144
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 192
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
Personal watching , it is hard to run scalper system on ETH, just to get more data.
V4 @0.06 lot began from 2025-11-17.
V2 @0.01 lot began from 2025-11-21.
From 2025-12-15 , added Gold V3 for testing. and 79.6 more depositFrom 2025-12-18 , added USTEC GG for testing.
