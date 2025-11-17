SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
830
Kârla kapanan işlemler:
651 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (21.57%)
En iyi işlem:
85.51 USD
En kötü işlem:
-226.17 USD
Brüt kâr:
6 605.99 USD (457 624 pips)
Brüt zarar:
-6 524.42 USD (471 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (415.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
421.32 USD (27)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.35%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
416 (50.12%)
Satış işlemleri:
414 (49.88%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
10.15 USD
Ortalama zarar:
-36.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-165.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-409.18 USD (5)
Aylık büyüme:
4.33%
Yıllık tahmin:
52.48%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
526.55 USD
Maksimum:
1 308.91 USD (73.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.42% (258.22 USD)
Varlığa göre:
3.98% (441.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 87
GBPUSD 71
EURUSD 53
EURAUD 52
EURGBP 47
AUDSGD 41
AUDUSD 39
USDCAD 39
EURCAD 34
EURCHF 31
GBPCAD 28
CADCHF 27
NZDUSD 25
NZDCAD 23
EURNZD 16
USTEC 16
USDCHF 14
US30 13
GBPAUD 12
BTCUSD 9
USDSGD 7
AUDCHF 6
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 215
GBPUSD 106
EURUSD 222
EURAUD 0
EURGBP 50
AUDSGD 62
AUDUSD 341
USDCAD 163
EURCAD -82
EURCHF -46
GBPCAD -193
CADCHF -36
NZDUSD 164
NZDCAD -6
EURNZD -234
USTEC 22
USDCHF -188
US30 36
GBPAUD 16
BTCUSD -3
USDSGD -74
AUDCHF 74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 5.9K
GBPUSD 3K
EURUSD 3.2K
EURAUD 4K
EURGBP 1.7K
AUDSGD 2.2K
AUDUSD 5.3K
USDCAD 4.5K
EURCAD 2.1K
EURCHF 635
GBPCAD -3.8K
CADCHF -1.5K
NZDUSD 2.7K
NZDCAD 280
EURNZD -2.7K
USTEC -9.8K
USDCHF -906
US30 -9.8K
GBPAUD 352
BTCUSD -8.7K
USDSGD -443
AUDCHF 873
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.51 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +415.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.