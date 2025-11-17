SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
830
Profit Trade:
651 (78.43%)
Loss Trade:
179 (21.57%)
Best Trade:
85.51 USD
Worst Trade:
-226.17 USD
Profitto lordo:
6 605.99 USD (457 624 pips)
Perdita lorda:
-6 524.81 USD (471 522 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (415.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.32 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
416 (50.12%)
Short Trade:
414 (49.88%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
10.15 USD
Perdita media:
-36.45 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-165.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-409.18 USD (5)
Crescita mensile:
4.33%
Previsione annuale:
52.48%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
526.55 USD
Massimale:
1 308.91 USD (73.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.42% (258.22 USD)
Per equità:
3.98% (441.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 87
GBPUSD 71
EURUSD 53
EURAUD 52
EURGBP 47
AUDSGD 41
AUDUSD 39
USDCAD 39
EURCAD 34
EURCHF 31
GBPCAD 28
CADCHF 27
NZDUSD 25
NZDCAD 23
EURNZD 16
USTEC 16
USDCHF 14
US30 13
GBPAUD 12
BTCUSD 9
USDSGD 7
AUDCHF 6
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 215
GBPUSD 106
EURUSD 222
EURAUD 0
EURGBP 50
AUDSGD 62
AUDUSD 341
USDCAD 163
EURCAD -82
EURCHF -46
GBPCAD -193
CADCHF -36
NZDUSD 164
NZDCAD -6
EURNZD -234
USTEC 22
USDCHF -188
US30 36
GBPAUD 16
BTCUSD -3
USDSGD -74
AUDCHF 74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 5.9K
GBPUSD 3K
EURUSD 3.2K
EURAUD 4K
EURGBP 1.7K
AUDSGD 2.2K
AUDUSD 5.3K
USDCAD 4.5K
EURCAD 2.1K
EURCHF 635
GBPCAD -3.8K
CADCHF -1.5K
NZDUSD 2.7K
NZDCAD 280
EURNZD -2.7K
USTEC -9.8K
USDCHF -906
US30 -9.8K
GBPAUD 352
BTCUSD -8.7K
USDSGD -443
AUDCHF 873
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.51 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +415.45 USD
Massima perdita consecutiva: -165.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsInternational-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.