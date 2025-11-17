SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 comentários
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
970
Negociações com lucro:
769 (79.27%)
Negociações com perda:
201 (20.72%)
Melhor negociação:
85.51 USD
Pior negociação:
-337.51 USD
Lucro bruto:
8 201.60 USD (482 516 pips)
Perda bruta:
-8 130.46 USD (494 119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (415.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
454.30 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
487 (50.21%)
Negociações curtas:
483 (49.79%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
10.67 USD
Perda média:
-40.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-165.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.84 USD (4)
Crescimento mensal:
-5.42%
Previsão anual:
-65.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
526.55 USD
Máximo:
1 308.91 USD (73.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.42% (258.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.43% (2 180.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 104
GBPUSD 78
EURUSD 67
EURAUD 64
EURGBP 63
USDCAD 48
AUDSGD 47
AUDUSD 45
EURCAD 44
EURCHF 37
GBPCAD 34
CADCHF 32
NZDUSD 30
NZDCAD 27
EURNZD 19
USDCHF 19
GBPAUD 17
USTEC 16
US30 13
BTCUSD 9
AUDCHF 9
USDSGD 7
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 275
GBPUSD -460
EURUSD 285
EURAUD -57
EURGBP 126
USDCAD -146
AUDSGD 101
AUDUSD 356
EURCAD 92
EURCHF -76
GBPCAD -150
CADCHF 62
NZDUSD 207
NZDCAD 32
EURNZD -185
USDCHF -169
GBPAUD 200
USTEC 22
US30 36
BTCUSD -3
AUDCHF 125
USDSGD -74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
EURSGD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 7.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.8K
EURAUD 4.2K
EURGBP 2.6K
USDCAD -2.6K
AUDSGD 2.7K
AUDUSD 5.7K
EURCAD 6K
EURCHF 825
GBPCAD -3.2K
CADCHF -715
NZDUSD 3.2K
NZDCAD 858
EURNZD -1.8K
USDCHF -650
GBPAUD 3.1K
USTEC -9.8K
US30 -9.8K
BTCUSD -8.7K
AUDCHF 1.4K
USDSGD -443
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
EURSGD 84
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +85.51 USD
Pior negociação: -338 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +415.45 USD
Máxima perda consecutiva: -165.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Sem comentários
