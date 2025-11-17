- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
970
Negociações com lucro:
769 (79.27%)
Negociações com perda:
201 (20.72%)
Melhor negociação:
85.51 USD
Pior negociação:
-337.51 USD
Lucro bruto:
8 201.60 USD (482 516 pips)
Perda bruta:
-8 130.46 USD (494 119 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (415.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
454.30 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
487 (50.21%)
Negociações curtas:
483 (49.79%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
10.67 USD
Perda média:
-40.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-165.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.84 USD (4)
Crescimento mensal:
-5.42%
Previsão anual:
-65.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
526.55 USD
Máximo:
1 308.91 USD (73.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.42% (258.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.43% (2 180.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|AUDCAD
|104
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|67
|EURAUD
|64
|EURGBP
|63
|USDCAD
|48
|AUDSGD
|47
|AUDUSD
|45
|EURCAD
|44
|EURCHF
|37
|GBPCAD
|34
|CADCHF
|32
|NZDUSD
|30
|NZDCAD
|27
|EURNZD
|19
|USDCHF
|19
|GBPAUD
|17
|USTEC
|16
|US30
|13
|BTCUSD
|9
|AUDCHF
|9
|USDSGD
|7
|US500
|5
|GBPCHF
|4
|DE40
|4
|AUDNZD
|2
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-503
|AUDCAD
|275
|GBPUSD
|-460
|EURUSD
|285
|EURAUD
|-57
|EURGBP
|126
|USDCAD
|-146
|AUDSGD
|101
|AUDUSD
|356
|EURCAD
|92
|EURCHF
|-76
|GBPCAD
|-150
|CADCHF
|62
|NZDUSD
|207
|NZDCAD
|32
|EURNZD
|-185
|USDCHF
|-169
|GBPAUD
|200
|USTEC
|22
|US30
|36
|BTCUSD
|-3
|AUDCHF
|125
|USDSGD
|-74
|US500
|-72
|GBPCHF
|34
|DE40
|15
|AUDNZD
|1
|EURSGD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDCAD
|7.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|2.8K
|EURAUD
|4.2K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|-2.6K
|AUDSGD
|2.7K
|AUDUSD
|5.7K
|EURCAD
|6K
|EURCHF
|825
|GBPCAD
|-3.2K
|CADCHF
|-715
|NZDUSD
|3.2K
|NZDCAD
|858
|EURNZD
|-1.8K
|USDCHF
|-650
|GBPAUD
|3.1K
|USTEC
|-9.8K
|US30
|-9.8K
|BTCUSD
|-8.7K
|AUDCHF
|1.4K
|USDSGD
|-443
|US500
|-6.9K
|GBPCHF
|515
|DE40
|7.1K
|AUDNZD
|222
|EURSGD
|84
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +85.51 USD
Pior negociação: -338 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +415.45 USD
Máxima perda consecutiva: -165.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.16 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.27 × 188
|
Tickmill-Live
|13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-23%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
35
96%
970
79%
100%
1.00
0.07
USD
USD
29%
1:200