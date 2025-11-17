SeñalesSecciones
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 comentarios
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
970
Transacciones Rentables:
769 (79.27%)
Transacciones Irrentables:
201 (20.72%)
Mejor transacción:
85.51 USD
Peor transacción:
-337.51 USD
Beneficio Bruto:
8 201.60 USD (482 516 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 130.46 USD (494 119 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (415.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
454.30 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
14.47%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.05
Transacciones Largas:
487 (50.21%)
Transacciones Cortas:
483 (49.79%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
10.67 USD
Pérdidas medias:
-40.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-165.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-759.84 USD (4)
Crecimiento al mes:
-5.42%
Pronóstico anual:
-65.82%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
526.55 USD
Máxima:
1 308.91 USD (73.44%)
Reducción relativa:
De balance:
29.42% (258.22 USD)
De fondos:
21.43% (2 180.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 104
GBPUSD 78
EURUSD 67
EURAUD 64
EURGBP 63
USDCAD 48
AUDSGD 47
AUDUSD 45
EURCAD 44
EURCHF 37
GBPCAD 34
CADCHF 32
NZDUSD 30
NZDCAD 27
EURNZD 19
USDCHF 19
GBPAUD 17
USTEC 16
US30 13
BTCUSD 9
AUDCHF 9
USDSGD 7
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 275
GBPUSD -460
EURUSD 285
EURAUD -57
EURGBP 126
USDCAD -146
AUDSGD 101
AUDUSD 356
EURCAD 92
EURCHF -76
GBPCAD -150
CADCHF 62
NZDUSD 207
NZDCAD 32
EURNZD -185
USDCHF -169
GBPAUD 200
USTEC 22
US30 36
BTCUSD -3
AUDCHF 125
USDSGD -74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
EURSGD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 7.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.8K
EURAUD 4.2K
EURGBP 2.6K
USDCAD -2.6K
AUDSGD 2.7K
AUDUSD 5.7K
EURCAD 6K
EURCHF 825
GBPCAD -3.2K
CADCHF -715
NZDUSD 3.2K
NZDCAD 858
EURNZD -1.8K
USDCHF -650
GBPAUD 3.1K
USTEC -9.8K
US30 -9.8K
BTCUSD -8.7K
AUDCHF 1.4K
USDSGD -443
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
EURSGD 84
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +85.51 USD
Peor transacción: -338 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +415.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -165.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
