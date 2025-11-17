SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
830
Bénéfice trades:
651 (78.43%)
Perte trades:
179 (21.57%)
Meilleure transaction:
85.51 USD
Pire transaction:
-226.17 USD
Bénéfice brut:
6 605.99 USD (457 624 pips)
Perte brute:
-6 524.81 USD (471 522 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (415.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
421.32 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.69%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
416 (50.12%)
Courts trades:
414 (49.88%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
10.15 USD
Perte moyenne:
-36.45 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-165.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-409.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.33%
Prévision annuelle:
52.48%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
526.55 USD
Maximal:
1 308.91 USD (73.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.42% (258.22 USD)
Par fonds propres:
3.98% (441.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 87
GBPUSD 71
EURUSD 53
EURAUD 52
EURGBP 47
AUDSGD 41
AUDUSD 39
USDCAD 39
EURCAD 34
EURCHF 31
GBPCAD 28
CADCHF 27
NZDUSD 25
NZDCAD 23
EURNZD 16
USTEC 16
USDCHF 14
US30 13
GBPAUD 12
BTCUSD 9
USDSGD 7
AUDCHF 6
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 215
GBPUSD 106
EURUSD 222
EURAUD 0
EURGBP 50
AUDSGD 62
AUDUSD 341
USDCAD 163
EURCAD -82
EURCHF -46
GBPCAD -193
CADCHF -36
NZDUSD 164
NZDCAD -6
EURNZD -234
USTEC 22
USDCHF -188
US30 36
GBPAUD 16
BTCUSD -3
USDSGD -74
AUDCHF 74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 5.9K
GBPUSD 3K
EURUSD 3.2K
EURAUD 4K
EURGBP 1.7K
AUDSGD 2.2K
AUDUSD 5.3K
USDCAD 4.5K
EURCAD 2.1K
EURCHF 635
GBPCAD -3.8K
CADCHF -1.5K
NZDUSD 2.7K
NZDCAD 280
EURNZD -2.7K
USTEC -9.8K
USDCHF -906
US30 -9.8K
GBPAUD 352
BTCUSD -8.7K
USDSGD -443
AUDCHF 873
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.51 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +415.45 USD
Perte consécutive maximale: -165.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsInternational-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CFX SWING
30 USD par mois
-23%
0
0
USD
11K
USD
29
95%
830
78%
100%
1.01
0.10
USD
29%
1:200
