Trades:
830
Bénéfice trades:
651 (78.43%)
Perte trades:
179 (21.57%)
Meilleure transaction:
85.51 USD
Pire transaction:
-226.17 USD
Bénéfice brut:
6 605.99 USD (457 624 pips)
Perte brute:
-6 524.81 USD (471 522 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (415.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
421.32 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.69%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
416 (50.12%)
Courts trades:
414 (49.88%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
10.15 USD
Perte moyenne:
-36.45 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-165.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-409.18 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.33%
Prévision annuelle:
52.48%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
526.55 USD
Maximal:
1 308.91 USD (73.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.42% (258.22 USD)
Par fonds propres:
3.98% (441.23 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|AUDCAD
|87
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|53
|EURAUD
|52
|EURGBP
|47
|AUDSGD
|41
|AUDUSD
|39
|USDCAD
|39
|EURCAD
|34
|EURCHF
|31
|GBPCAD
|28
|CADCHF
|27
|NZDUSD
|25
|NZDCAD
|23
|EURNZD
|16
|USTEC
|16
|USDCHF
|14
|US30
|13
|GBPAUD
|12
|BTCUSD
|9
|USDSGD
|7
|AUDCHF
|6
|US500
|5
|GBPCHF
|4
|DE40
|4
|AUDNZD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-503
|AUDCAD
|215
|GBPUSD
|106
|EURUSD
|222
|EURAUD
|0
|EURGBP
|50
|AUDSGD
|62
|AUDUSD
|341
|USDCAD
|163
|EURCAD
|-82
|EURCHF
|-46
|GBPCAD
|-193
|CADCHF
|-36
|NZDUSD
|164
|NZDCAD
|-6
|EURNZD
|-234
|USTEC
|22
|USDCHF
|-188
|US30
|36
|GBPAUD
|16
|BTCUSD
|-3
|USDSGD
|-74
|AUDCHF
|74
|US500
|-72
|GBPCHF
|34
|DE40
|15
|AUDNZD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDCAD
|5.9K
|GBPUSD
|3K
|EURUSD
|3.2K
|EURAUD
|4K
|EURGBP
|1.7K
|AUDSGD
|2.2K
|AUDUSD
|5.3K
|USDCAD
|4.5K
|EURCAD
|2.1K
|EURCHF
|635
|GBPCAD
|-3.8K
|CADCHF
|-1.5K
|NZDUSD
|2.7K
|NZDCAD
|280
|EURNZD
|-2.7K
|USTEC
|-9.8K
|USDCHF
|-906
|US30
|-9.8K
|GBPAUD
|352
|BTCUSD
|-8.7K
|USDSGD
|-443
|AUDCHF
|873
|US500
|-6.9K
|GBPCHF
|515
|DE40
|7.1K
|AUDNZD
|222
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Meilleure transaction: +85.51 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +415.45 USD
Perte consécutive maximale: -165.45 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsInternational-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
|1.27 × 188
Tickmill-Live
|13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
