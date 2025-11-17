- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
967
盈利交易:
766 (79.21%)
亏损交易:
201 (20.79%)
最好交易:
85.51 USD
最差交易:
-337.51 USD
毛利:
8 164.26 USD (482 047 pips)
毛利亏损:
-8 129.79 USD (494 119 pips)
最大连续赢利:
42 (415.45 USD)
最大连续盈利:
454.30 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.03
长期交易:
486 (50.26%)
短期交易:
481 (49.74%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
10.66 USD
平均损失:
-40.45 USD
最大连续失误:
10 (-165.45 USD)
最大连续亏损:
-759.84 USD (4)
每月增长:
-4.98%
年度预测:
-60.23%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
526.55 USD
最大值:
1 308.91 USD (73.44%)
相对跌幅:
结余:
29.42% (258.22 USD)
净值:
21.43% (2 180.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|AUDCAD
|104
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|66
|EURAUD
|64
|EURGBP
|63
|USDCAD
|48
|AUDSGD
|47
|AUDUSD
|45
|EURCAD
|44
|EURCHF
|37
|GBPCAD
|34
|CADCHF
|32
|NZDUSD
|29
|NZDCAD
|27
|USDCHF
|19
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|USTEC
|16
|US30
|13
|BTCUSD
|9
|AUDCHF
|9
|USDSGD
|7
|US500
|5
|GBPCHF
|4
|DE40
|4
|AUDNZD
|2
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-503
|AUDCAD
|275
|GBPUSD
|-460
|EURUSD
|262
|EURAUD
|-57
|EURGBP
|126
|USDCAD
|-146
|AUDSGD
|101
|AUDUSD
|356
|EURCAD
|92
|EURCHF
|-76
|GBPCAD
|-150
|CADCHF
|62
|NZDUSD
|197
|NZDCAD
|32
|USDCHF
|-169
|EURNZD
|-189
|GBPAUD
|200
|USTEC
|22
|US30
|36
|BTCUSD
|-3
|AUDCHF
|125
|USDSGD
|-74
|US500
|-72
|GBPCHF
|34
|DE40
|15
|AUDNZD
|1
|EURSGD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDCAD
|7.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|2.6K
|EURAUD
|4.2K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|-2.6K
|AUDSGD
|2.7K
|AUDUSD
|5.7K
|EURCAD
|6K
|EURCHF
|825
|GBPCAD
|-3.2K
|CADCHF
|-715
|NZDUSD
|3.1K
|NZDCAD
|858
|USDCHF
|-650
|EURNZD
|-1.9K
|GBPAUD
|3.1K
|USTEC
|-9.8K
|US30
|-9.8K
|BTCUSD
|-8.7K
|AUDCHF
|1.4K
|USDSGD
|-443
|US500
|-6.9K
|GBPCHF
|515
|DE40
|7.1K
|AUDNZD
|222
|EURSGD
|84
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.51 USD
最差交易: -338 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +415.45 USD
最大连续亏损: -165.45 USD
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-24%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
35
96%
967
79%
100%
1.00
0.04
USD
USD
29%
1:200