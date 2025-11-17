信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0条评论
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
967
盈利交易:
766 (79.21%)
亏损交易:
201 (20.79%)
最好交易:
85.51 USD
最差交易:
-337.51 USD
毛利:
8 164.26 USD (482 047 pips)
毛利亏损:
-8 129.79 USD (494 119 pips)
最大连续赢利:
42 (415.45 USD)
最大连续盈利:
454.30 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.03
长期交易:
486 (50.26%)
短期交易:
481 (49.74%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
10.66 USD
平均损失:
-40.45 USD
最大连续失误:
10 (-165.45 USD)
最大连续亏损:
-759.84 USD (4)
每月增长:
-4.98%
年度预测:
-60.23%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
526.55 USD
最大值:
1 308.91 USD (73.44%)
相对跌幅:
结余:
29.42% (258.22 USD)
净值:
21.43% (2 180.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 104
GBPUSD 78
EURUSD 66
EURAUD 64
EURGBP 63
USDCAD 48
AUDSGD 47
AUDUSD 45
EURCAD 44
EURCHF 37
GBPCAD 34
CADCHF 32
NZDUSD 29
NZDCAD 27
USDCHF 19
EURNZD 18
GBPAUD 17
USTEC 16
US30 13
BTCUSD 9
AUDCHF 9
USDSGD 7
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 275
GBPUSD -460
EURUSD 262
EURAUD -57
EURGBP 126
USDCAD -146
AUDSGD 101
AUDUSD 356
EURCAD 92
EURCHF -76
GBPCAD -150
CADCHF 62
NZDUSD 197
NZDCAD 32
USDCHF -169
EURNZD -189
GBPAUD 200
USTEC 22
US30 36
BTCUSD -3
AUDCHF 125
USDSGD -74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
EURSGD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 7.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.6K
EURAUD 4.2K
EURGBP 2.6K
USDCAD -2.6K
AUDSGD 2.7K
AUDUSD 5.7K
EURCAD 6K
EURCHF 825
GBPCAD -3.2K
CADCHF -715
NZDUSD 3.1K
NZDCAD 858
USDCHF -650
EURNZD -1.9K
GBPAUD 3.1K
USTEC -9.8K
US30 -9.8K
BTCUSD -8.7K
AUDCHF 1.4K
USDSGD -443
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
EURSGD 84
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +85.51 USD
最差交易: -338 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +415.45 USD
最大连续亏损: -165.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsInternational-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
没有评论
