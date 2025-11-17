- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
967
Прибыльных трейдов:
766 (79.21%)
Убыточных трейдов:
201 (20.79%)
Лучший трейд:
85.51 USD
Худший трейд:
-337.51 USD
Общая прибыль:
8 164.26 USD (482 047 pips)
Общий убыток:
-8 129.79 USD (494 119 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (415.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
454.30 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.47%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
486 (50.26%)
Коротких трейдов:
481 (49.74%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
10.66 USD
Средний убыток:
-40.45 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-165.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-759.84 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.98%
Годовой прогноз:
-60.23%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
526.55 USD
Максимальная:
1 308.91 USD (73.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.42% (258.22 USD)
По эквити:
21.43% (2 180.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|AUDCAD
|104
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|66
|EURAUD
|64
|EURGBP
|63
|USDCAD
|48
|AUDSGD
|47
|AUDUSD
|45
|EURCAD
|44
|EURCHF
|37
|GBPCAD
|34
|CADCHF
|32
|NZDUSD
|29
|NZDCAD
|27
|USDCHF
|19
|EURNZD
|18
|GBPAUD
|17
|USTEC
|16
|US30
|13
|BTCUSD
|9
|AUDCHF
|9
|USDSGD
|7
|US500
|5
|GBPCHF
|4
|DE40
|4
|AUDNZD
|2
|EURSGD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-503
|AUDCAD
|275
|GBPUSD
|-460
|EURUSD
|262
|EURAUD
|-57
|EURGBP
|126
|USDCAD
|-146
|AUDSGD
|101
|AUDUSD
|356
|EURCAD
|92
|EURCHF
|-76
|GBPCAD
|-150
|CADCHF
|62
|NZDUSD
|197
|NZDCAD
|32
|USDCHF
|-169
|EURNZD
|-189
|GBPAUD
|200
|USTEC
|22
|US30
|36
|BTCUSD
|-3
|AUDCHF
|125
|USDSGD
|-74
|US500
|-72
|GBPCHF
|34
|DE40
|15
|AUDNZD
|1
|EURSGD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|AUDCAD
|7.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|EURUSD
|2.6K
|EURAUD
|4.2K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|-2.6K
|AUDSGD
|2.7K
|AUDUSD
|5.7K
|EURCAD
|6K
|EURCHF
|825
|GBPCAD
|-3.2K
|CADCHF
|-715
|NZDUSD
|3.1K
|NZDCAD
|858
|USDCHF
|-650
|EURNZD
|-1.9K
|GBPAUD
|3.1K
|USTEC
|-9.8K
|US30
|-9.8K
|BTCUSD
|-8.7K
|AUDCHF
|1.4K
|USDSGD
|-443
|US500
|-6.9K
|GBPCHF
|515
|DE40
|7.1K
|AUDNZD
|222
|EURSGD
|84
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +85.51 USD
Худший трейд: -338 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +415.45 USD
Макс. убыток в серии: -165.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.16 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.27 × 188
|
Tickmill-Live
|13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
35
96%
967
79%
100%
1.00
0.04
USD
USD
29%
1:200