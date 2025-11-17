СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
0 отзывов
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
967
Прибыльных трейдов:
766 (79.21%)
Убыточных трейдов:
201 (20.79%)
Лучший трейд:
85.51 USD
Худший трейд:
-337.51 USD
Общая прибыль:
8 164.26 USD (482 047 pips)
Общий убыток:
-8 129.79 USD (494 119 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (415.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
454.30 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.47%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
486 (50.26%)
Коротких трейдов:
481 (49.74%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
10.66 USD
Средний убыток:
-40.45 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-165.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-759.84 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.98%
Годовой прогноз:
-60.23%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
526.55 USD
Максимальная:
1 308.91 USD (73.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.42% (258.22 USD)
По эквити:
21.43% (2 180.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 104
GBPUSD 78
EURUSD 66
EURAUD 64
EURGBP 63
USDCAD 48
AUDSGD 47
AUDUSD 45
EURCAD 44
EURCHF 37
GBPCAD 34
CADCHF 32
NZDUSD 29
NZDCAD 27
USDCHF 19
EURNZD 18
GBPAUD 17
USTEC 16
US30 13
BTCUSD 9
AUDCHF 9
USDSGD 7
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 275
GBPUSD -460
EURUSD 262
EURAUD -57
EURGBP 126
USDCAD -146
AUDSGD 101
AUDUSD 356
EURCAD 92
EURCHF -76
GBPCAD -150
CADCHF 62
NZDUSD 197
NZDCAD 32
USDCHF -169
EURNZD -189
GBPAUD 200
USTEC 22
US30 36
BTCUSD -3
AUDCHF 125
USDSGD -74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
EURSGD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 7.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.6K
EURAUD 4.2K
EURGBP 2.6K
USDCAD -2.6K
AUDSGD 2.7K
AUDUSD 5.7K
EURCAD 6K
EURCHF 825
GBPCAD -3.2K
CADCHF -715
NZDUSD 3.1K
NZDCAD 858
USDCHF -650
EURNZD -1.9K
GBPAUD 3.1K
USTEC -9.8K
US30 -9.8K
BTCUSD -8.7K
AUDCHF 1.4K
USDSGD -443
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
EURSGD 84
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +85.51 USD
Худший трейд: -338 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +415.45 USD
Макс. убыток в серии: -165.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CFX SWING
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
9.7K
USD
35
96%
967
79%
100%
1.00
0.04
USD
29%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.