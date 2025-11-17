シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / CFX SWING
Ibrahim Siraz

CFX SWING

Ibrahim Siraz
レビュー0件
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -23%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
970
利益トレード:
769 (79.27%)
損失トレード:
201 (20.72%)
ベストトレード:
85.51 USD
最悪のトレード:
-337.51 USD
総利益:
8 201.60 USD (482 516 pips)
総損失:
-8 130.46 USD (494 119 pips)
最大連続の勝ち:
42 (415.45 USD)
最大連続利益:
454.30 USD (25)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
14.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.05
長いトレード:
487 (50.21%)
短いトレード:
483 (49.79%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
10.67 USD
平均損失:
-40.45 USD
最大連続の負け:
10 (-165.45 USD)
最大連続損失:
-759.84 USD (4)
月間成長:
-5.42%
年間予想:
-65.82%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
526.55 USD
最大の:
1 308.91 USD (73.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.42% (258.22 USD)
エクイティによる:
21.43% (2 180.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 125
AUDCAD 104
GBPUSD 78
EURUSD 67
EURAUD 64
EURGBP 63
USDCAD 48
AUDSGD 47
AUDUSD 45
EURCAD 44
EURCHF 37
GBPCAD 34
CADCHF 32
NZDUSD 30
NZDCAD 27
EURNZD 19
USDCHF 19
GBPAUD 17
USTEC 16
US30 13
BTCUSD 9
AUDCHF 9
USDSGD 7
US500 5
GBPCHF 4
DE40 4
AUDNZD 2
EURSGD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -503
AUDCAD 275
GBPUSD -460
EURUSD 285
EURAUD -57
EURGBP 126
USDCAD -146
AUDSGD 101
AUDUSD 356
EURCAD 92
EURCHF -76
GBPCAD -150
CADCHF 62
NZDUSD 207
NZDCAD 32
EURNZD -185
USDCHF -169
GBPAUD 200
USTEC 22
US30 36
BTCUSD -3
AUDCHF 125
USDSGD -74
US500 -72
GBPCHF 34
DE40 15
AUDNZD 1
EURSGD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -14K
AUDCAD 7.2K
GBPUSD -1.8K
EURUSD 2.8K
EURAUD 4.2K
EURGBP 2.6K
USDCAD -2.6K
AUDSGD 2.7K
AUDUSD 5.7K
EURCAD 6K
EURCHF 825
GBPCAD -3.2K
CADCHF -715
NZDUSD 3.2K
NZDCAD 858
EURNZD -1.8K
USDCHF -650
GBPAUD 3.1K
USTEC -9.8K
US30 -9.8K
BTCUSD -8.7K
AUDCHF 1.4K
USDSGD -443
US500 -6.9K
GBPCHF 515
DE40 7.1K
AUDNZD 222
EURSGD 84
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +85.51 USD
最悪のトレード: -338 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +415.45 USD
最大連続損失: -165.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsInternational-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.16 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
1.27 × 188
Tickmill-Live
13.75 × 1248
Experienced many bad EAs on this account, and finally it seems stable with recovery starting. Patience really seems to be the key this time
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください