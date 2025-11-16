SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C1LC Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
260 (56.15%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (43.84%)
En iyi işlem:
221.92 UST
En kötü işlem:
-76.64 UST
Brüt kâr:
4 966.76 UST (196 488 pips)
Brüt zarar:
-3 615.52 UST (126 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (237.44 UST)
Maksimum ardışık kâr:
331.83 UST (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
359 (77.54%)
Satış işlemleri:
104 (22.46%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.92 UST
Ortalama kâr:
19.10 UST
Ortalama zarar:
-17.81 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-208.27 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-412.96 UST (7)
Aylık büyüme:
67.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
310.04 UST
Maksimum:
417.40 UST (19.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +221.92 UST
En kötü işlem: -77 UST
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +237.44 UST
Maksimum ardışık zarar: -208.27 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
