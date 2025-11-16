- Büyüme
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
260 (56.15%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (43.84%)
En iyi işlem:
221.92 UST
En kötü işlem:
-76.64 UST
Brüt kâr:
4 966.76 UST (196 488 pips)
Brüt zarar:
-3 615.52 UST (126 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (237.44 UST)
Maksimum ardışık kâr:
331.83 UST (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
310
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
359 (77.54%)
Satış işlemleri:
104 (22.46%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
2.92 UST
Ortalama kâr:
19.10 UST
Ortalama zarar:
-17.81 UST
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-208.27 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-412.96 UST (7)
Aylık büyüme:
67.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
310.04 UST
Maksimum:
417.40 UST (19.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +221.92 UST
En kötü işlem: -77 UST
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +237.44 UST
Maksimum ardışık zarar: -208.27 UST
