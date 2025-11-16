シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C1LC Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
Bybit-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 294
利益トレード:
1 755 (53.27%)
損失トレード:
1 539 (46.72%)
ベストトレード:
221.92 UST
最悪のトレード:
-141.64 UST
総利益:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
総損失:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
最大連続の勝ち:
27 (427.04 UST)
最大連続利益:
427.04 UST (27)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
78.59%
最大入金額:
23.04%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
111
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
2 495 (75.74%)
短いトレード:
799 (24.26%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.12 UST
平均利益:
13.33 UST
平均損失:
-14.95 UST
最大連続の負け:
23 (-349.58 UST)
最大連続損失:
-412.96 UST (7)
月間成長:
36.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
310.04 UST
最大の:
2 361.15 UST (55.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.70% (2 361.03 UST)
エクイティによる:
16.13% (246.29 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 3294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +221.92 UST
最悪のトレード: -142 UST
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +427.04 UST
最大連続損失: -349.58 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 13:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
C1LC Agressivo 2k
300 USD/月
-3%
0
0
USD
1.2K
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
76%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください