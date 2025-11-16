- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 294
利益トレード:
1 755 (53.27%)
損失トレード:
1 539 (46.72%)
ベストトレード:
221.92 UST
最悪のトレード:
-141.64 UST
総利益:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
総損失:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
最大連続の勝ち:
27 (427.04 UST)
最大連続利益:
427.04 UST (27)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
78.59%
最大入金額:
23.04%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
111
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
2 495 (75.74%)
短いトレード:
799 (24.26%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.12 UST
平均利益:
13.33 UST
平均損失:
-14.95 UST
最大連続の負け:
23 (-349.58 UST)
最大連続損失:
-412.96 UST (7)
月間成長:
36.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
310.04 UST
最大の:
2 361.15 UST (55.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.70% (2 361.03 UST)
エクイティによる:
16.13% (246.29 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|58K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +221.92 UST
最悪のトレード: -142 UST
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +427.04 UST
最大連続損失: -349.58 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
1.2K
UST
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
UST
76%
1:500