SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / C1LC Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 294
Gewinntrades:
1 755 (53.27%)
Verlusttrades:
1 539 (46.72%)
Bester Trade:
221.92 UST
Schlechtester Trade:
-141.64 UST
Bruttoprofit:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
Bruttoverlust:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (427.04 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
427.04 UST (27)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
78.59%
Max deposit load:
23.04%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
111
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
2 495 (75.74%)
Short-Positionen:
799 (24.26%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 UST
Durchschnittlicher Profit:
13.33 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-14.95 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-349.58 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-412.96 UST (7)
Wachstum pro Monat :
36.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
310.04 UST
Maximaler:
2 361.15 UST (55.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.70% (2 361.03 UST)
Kapital:
16.13% (246.29 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 3294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +221.92 UST
Schlechtester Trade: -142 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +427.04 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -349.58 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 13:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
C1LC Agressivo 2k
300 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
1.2K
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
76%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.