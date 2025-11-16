信号部分
信号 / MetaTrader 5 / C1LC Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 -3%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 294
盈利交易:
1 755 (53.27%)
亏损交易:
1 539 (46.72%)
最好交易:
221.92 UST
最差交易:
-141.64 UST
毛利:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
毛利亏损:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
最大连续赢利:
27 (427.04 UST)
最大连续盈利:
427.04 UST (27)
夏普比率:
0.02
交易活动:
78.59%
最大入金加载:
23.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
111
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.17
长期交易:
2 495 (75.74%)
短期交易:
799 (24.26%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.12 UST
平均利润:
13.33 UST
平均损失:
-14.95 UST
最大连续失误:
23 (-349.58 UST)
最大连续亏损:
-412.96 UST (7)
每月增长:
36.83%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
310.04 UST
最大值:
2 361.15 UST (55.02%)
相对跌幅:
结余:
75.70% (2 361.03 UST)
净值:
16.13% (246.29 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 3294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +221.92 UST
最差交易: -142 UST
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +427.04 UST
最大连续亏损: -349.58 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 13:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 22:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 13:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 13:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
C1LC Agressivo 2k
每月300 USD
-3%
0
0
USD
1.2K
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
76%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载