交易:
3 294
盈利交易:
1 755 (53.27%)
亏损交易:
1 539 (46.72%)
最好交易:
221.92 UST
最差交易:
-141.64 UST
毛利:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
毛利亏损:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
最大连续赢利:
27 (427.04 UST)
最大连续盈利:
427.04 UST (27)
夏普比率:
0.02
交易活动:
78.59%
最大入金加载:
23.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
111
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.17
长期交易:
2 495 (75.74%)
短期交易:
799 (24.26%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.12 UST
平均利润:
13.33 UST
平均损失:
-14.95 UST
最大连续失误:
23 (-349.58 UST)
最大连续亏损:
-412.96 UST (7)
每月增长:
36.83%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
310.04 UST
最大值:
2 361.15 UST (55.02%)
相对跌幅:
结余:
75.70% (2 361.03 UST)
净值:
16.13% (246.29 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|58K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
