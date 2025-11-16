- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
260 (56.15%)
Loss Trade:
203 (43.84%)
Best Trade:
221.92 UST
Worst Trade:
-76.64 UST
Profitto lordo:
4 966.76 UST (196 488 pips)
Perdita lorda:
-3 615.52 UST (126 487 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (237.44 UST)
Massimo profitto consecutivo:
331.83 UST (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
359 (77.54%)
Short Trade:
104 (22.46%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
2.92 UST
Profitto medio:
19.10 UST
Perdita media:
-17.81 UST
Massime perdite consecutive:
12 (-208.27 UST)
Massima perdita consecutiva:
-412.96 UST (7)
Crescita mensile:
67.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
310.04 UST
Massimale:
417.40 UST (19.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|70K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.92 UST
Worst Trade: -77 UST
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +237.44 UST
Massima perdita consecutiva: -208.27 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni