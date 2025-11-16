SinaisSeções
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 294
Negociações com lucro:
1 755 (53.27%)
Negociações com perda:
1 539 (46.72%)
Melhor negociação:
221.92 UST
Pior negociação:
-141.64 UST
Lucro bruto:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
Perda bruta:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (427.04 UST)
Máximo lucro consecutivo:
427.04 UST (27)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.59%
Depósito máximo carregado:
23.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
111
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
2 495 (75.74%)
Negociações curtas:
799 (24.26%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.12 UST
Lucro médio:
13.33 UST
Perda média:
-14.95 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-349.58 UST)
Máxima perda consecutiva:
-412.96 UST (7)
Crescimento mensal:
36.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
310.04 UST
Máximo:
2 361.15 UST (55.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.70% (2 361.03 UST)
Pelo Capital Líquido:
16.13% (246.29 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 3294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +221.92 UST
Pior negociação: -142 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +427.04 UST
Máxima perda consecutiva: -349.58 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.