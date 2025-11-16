- Crescimento
Negociações:
3 294
Negociações com lucro:
1 755 (53.27%)
Negociações com perda:
1 539 (46.72%)
Melhor negociação:
221.92 UST
Pior negociação:
-141.64 UST
Lucro bruto:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
Perda bruta:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (427.04 UST)
Máximo lucro consecutivo:
427.04 UST (27)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.59%
Depósito máximo carregado:
23.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
111
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.17
Negociações longas:
2 495 (75.74%)
Negociações curtas:
799 (24.26%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.12 UST
Lucro médio:
13.33 UST
Perda média:
-14.95 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-349.58 UST)
Máxima perda consecutiva:
-412.96 UST (7)
Crescimento mensal:
36.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
310.04 UST
Máximo:
2 361.15 UST (55.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.70% (2 361.03 UST)
Pelo Capital Líquido:
16.13% (246.29 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|58K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +221.92 UST
Pior negociação: -142 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +427.04 UST
Máxima perda consecutiva: -349.58 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
1.2K
UST
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
UST
76%
1:500