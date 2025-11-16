SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / C1LC Agressivo 2k
Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
260 (56.15%)
Perte trades:
203 (43.84%)
Meilleure transaction:
221.92 UST
Pire transaction:
-76.64 UST
Bénéfice brut:
4 966.76 UST (196 488 pips)
Perte brute:
-3 615.52 UST (126 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (237.44 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
331.83 UST (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
310
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
359 (77.54%)
Courts trades:
104 (22.46%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
2.92 UST
Bénéfice moyen:
19.10 UST
Perte moyenne:
-17.81 UST
Pertes consécutives maximales:
12 (-208.27 UST)
Perte consécutive maximale:
-412.96 UST (7)
Croissance mensuelle:
67.56%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
310.04 UST
Maximal:
417.40 UST (19.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 70K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +221.92 UST
Pire transaction: -77 UST
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +237.44 UST
Perte consécutive maximale: -208.27 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
