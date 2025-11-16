- 자본
- 축소
트레이드:
3 294
이익 거래:
1 755 (53.27%)
손실 거래:
1 539 (46.72%)
최고의 거래:
221.92 UST
최악의 거래:
-141.64 UST
총 수익:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
총 손실:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
연속 최대 이익:
27 (427.04 UST)
연속 최대 이익:
427.04 UST (27)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
78.59%
최대 입금량:
23.04%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
111
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
2 495 (75.74%)
숏(주식차입매도):
799 (24.26%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.12 UST
평균 이익:
13.33 UST
평균 손실:
-14.95 UST
연속 최대 손실:
23 (-349.58 UST)
연속 최대 손실:
-412.96 UST (7)
월별 성장률:
36.83%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
310.04 UST
최대한의:
2 361.15 UST (55.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.70% (2 361.03 UST)
자본금별:
16.13% (246.29 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|58K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +221.92 UST
최악의 거래: -142 UST
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +427.04 UST
연속 최대 손실: -349.58 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.2K
UST
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
UST
76%
1:500