Luis Fernando Campos Machado

C1LC Agressivo 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 294
Прибыльных трейдов:
1 755 (53.27%)
Убыточных трейдов:
1 539 (46.72%)
Лучший трейд:
221.92 UST
Худший трейд:
-141.64 UST
Общая прибыль:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
Общий убыток:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (427.04 UST)
Макс. прибыль в серии:
427.04 UST (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
78.59%
Макс. загрузка депозита:
23.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
2 495 (75.74%)
Коротких трейдов:
799 (24.26%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.12 UST
Средняя прибыль:
13.33 UST
Средний убыток:
-14.95 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-349.58 UST)
Макс. убыток в серии:
-412.96 UST (7)
Прирост в месяц:
36.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
310.04 UST
Максимальная:
2 361.15 UST (55.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.70% (2 361.03 UST)
По эквити:
16.13% (246.29 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 3294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 391
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +221.92 UST
Худший трейд: -142 UST
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +427.04 UST
Макс. убыток в серии: -349.58 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
C1LC Agressivo 2k
300 USD в месяц
-3%
0
0
USD
1.2K
UST
11
99%
3 294
53%
79%
1.01
0.12
UST
76%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.