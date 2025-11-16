- Прирост
Всего трейдов:
3 294
Прибыльных трейдов:
1 755 (53.27%)
Убыточных трейдов:
1 539 (46.72%)
Лучший трейд:
221.92 UST
Худший трейд:
-141.64 UST
Общая прибыль:
23 399.64 UST (1 351 916 pips)
Общий убыток:
-23 008.87 UST (1 293 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (427.04 UST)
Макс. прибыль в серии:
427.04 UST (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
78.59%
Макс. загрузка депозита:
23.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
111
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
2 495 (75.74%)
Коротких трейдов:
799 (24.26%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.12 UST
Средняя прибыль:
13.33 UST
Средний убыток:
-14.95 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-349.58 UST)
Макс. убыток в серии:
-412.96 UST (7)
Прирост в месяц:
36.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
310.04 UST
Максимальная:
2 361.15 UST (55.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.70% (2 361.03 UST)
По эквити:
16.13% (246.29 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|391
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|58K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
