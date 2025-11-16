SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
194 (50.12%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (49.87%)
En iyi işlem:
7 960.00 USD
En kötü işlem:
-4 244.89 USD
Brüt kâr:
110 705.83 USD (706 086 pips)
Brüt zarar:
-71 029.44 USD (454 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (22 158.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 158.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
267 (68.99%)
Satış işlemleri:
120 (31.01%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
102.52 USD
Ortalama kâr:
570.65 USD
Ortalama zarar:
-368.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 842.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 842.78 USD (9)
Aylık büyüme:
66.87%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 976.91 USD
Maksimum:
25 427.14 USD (81.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.28% (189.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 309
GBPJPY 25
USDJPY 16
NQ100.R 14
CHFJPY 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 39K
GBPJPY -1
USDJPY -570
NQ100.R 870
CHFJPY -592
EURJPY 594
AUDJPY -24
CADJPY 128
NZDJPY 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 165K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -3.6K
NQ100.R 86K
CHFJPY -4K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 960.00 USD
En kötü işlem: -4 245 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +22 158.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 842.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
MGK-MAIN
0.00 × 7
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
279 daha fazla...
