- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
387
Kârla kapanan işlemler:
194 (50.12%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (49.87%)
En iyi işlem:
7 960.00 USD
En kötü işlem:
-4 244.89 USD
Brüt kâr:
110 705.83 USD (706 086 pips)
Brüt zarar:
-71 029.44 USD (454 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (22 158.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 158.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
267 (68.99%)
Satış işlemleri:
120 (31.01%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
102.52 USD
Ortalama kâr:
570.65 USD
Ortalama zarar:
-368.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7 842.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 842.78 USD (9)
Aylık büyüme:
66.87%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 976.91 USD
Maksimum:
25 427.14 USD (81.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.28% (189.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|GBPJPY
|25
|USDJPY
|16
|NQ100.R
|14
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|-1
|USDJPY
|-570
|NQ100.R
|870
|CHFJPY
|-592
|EURJPY
|594
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|128
|NZDJPY
|126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|165K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-3.6K
|NQ100.R
|86K
|CHFJPY
|-4K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 960.00 USD
En kötü işlem: -4 245 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +22 158.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 842.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
