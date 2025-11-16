SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
387
Bénéfice trades:
194 (50.12%)
Perte trades:
193 (49.87%)
Meilleure transaction:
7 960.00 USD
Pire transaction:
-4 244.89 USD
Bénéfice brut:
110 705.83 USD (706 086 pips)
Perte brute:
-71 029.44 USD (454 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (22 158.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 158.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.71%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
267 (68.99%)
Courts trades:
120 (31.01%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
102.52 USD
Bénéfice moyen:
570.65 USD
Perte moyenne:
-368.03 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-7 842.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 842.78 USD (9)
Croissance mensuelle:
66.87%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 976.91 USD
Maximal:
25 427.14 USD (81.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.28% (189.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 309
GBPJPY 25
USDJPY 16
NQ100.R 14
CHFJPY 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 1
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 39K
GBPJPY -1
USDJPY -570
NQ100.R 870
CHFJPY -592
EURJPY 594
AUDJPY -24
CADJPY 128
NZDJPY 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 165K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -3.6K
NQ100.R 86K
CHFJPY -4K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 960.00 USD
Pire transaction: -4 245 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +22 158.48 USD
Perte consécutive maximale: -7 842.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
MGK-MAIN
0.00 × 7
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
279 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire