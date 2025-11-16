シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -35%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
636
利益トレード:
293 (46.06%)
損失トレード:
343 (53.93%)
ベストトレード:
7 960.00 USD
最悪のトレード:
-4 244.89 USD
総利益:
186 107.91 USD (978 284 pips)
総損失:
-170 524.45 USD (799 811 pips)
最大連続の勝ち:
18 (22 158.48 USD)
最大連続利益:
22 158.48 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.44%
最大入金額:
15.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
423 (66.51%)
短いトレード:
213 (33.49%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
24.50 USD
平均利益:
635.18 USD
平均損失:
-497.16 USD
最大連続の負け:
12 (-7 562.88 USD)
最大連続損失:
-14 472.21 USD (9)
月間成長:
-0.16%
年間予想:
-1.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 976.91 USD
最大の:
29 941.81 USD (70.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.42% (4 082.29 USD)
エクイティによる:
6.84% (3 739.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 547
GBPJPY 27
USDJPY 19
NQ100.R 15
CHFJPY 9
EURJPY 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15K
GBPJPY 478
USDJPY -714
NQ100.R 826
CHFJPY -727
EURJPY 579
AUDJPY -24
CADJPY -5
NZDJPY 249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY 5.1K
USDJPY -4.6K
NQ100.R 81K
CHFJPY -5K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7 960.00 USD
最悪のトレード: -4 245 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +22 158.48 USD
最大連続損失: -7 562.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
レビューなし
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
A large drawdown may occur on the account again
