- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
636
利益トレード:
293 (46.06%)
損失トレード:
343 (53.93%)
ベストトレード:
7 960.00 USD
最悪のトレード:
-4 244.89 USD
総利益:
186 107.91 USD (978 284 pips)
総損失:
-170 524.45 USD (799 811 pips)
最大連続の勝ち:
18 (22 158.48 USD)
最大連続利益:
22 158.48 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.44%
最大入金額:
15.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
423 (66.51%)
短いトレード:
213 (33.49%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
24.50 USD
平均利益:
635.18 USD
平均損失:
-497.16 USD
最大連続の負け:
12 (-7 562.88 USD)
最大連続損失:
-14 472.21 USD (9)
月間成長:
-0.16%
年間予想:
-1.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 976.91 USD
最大の:
29 941.81 USD (70.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
89.42% (4 082.29 USD)
エクイティによる:
6.84% (3 739.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|547
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|19
|NQ100.R
|15
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|478
|USDJPY
|-714
|NQ100.R
|826
|CHFJPY
|-727
|EURJPY
|579
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-4.6K
|NQ100.R
|81K
|CHFJPY
|-5K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7 960.00 USD
最悪のトレード: -4 245 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +22 158.48 USD
最大連続損失: -7 562.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-35%
0
0
USD
USD
39K
USD
USD
22
0%
636
46%
94%
1.09
24.50
USD
USD
89%
1:50