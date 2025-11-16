SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 comentarios
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -35%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
636
Transacciones Rentables:
293 (46.06%)
Transacciones Irrentables:
343 (53.93%)
Mejor transacción:
7 960.00 USD
Peor transacción:
-4 244.89 USD
Beneficio Bruto:
186 107.91 USD (978 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-170 524.45 USD (799 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (22 158.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 158.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.44%
Carga máxima del depósito:
15.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
423 (66.51%)
Transacciones Cortas:
213 (33.49%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
24.50 USD
Beneficio medio:
635.18 USD
Pérdidas medias:
-497.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-7 562.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 472.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.16%
Pronóstico anual:
-1.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 976.91 USD
Máxima:
29 941.81 USD (70.16%)
Reducción relativa:
De balance:
89.42% (4 082.29 USD)
De fondos:
6.84% (3 739.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 547
GBPJPY 27
USDJPY 19
NQ100.R 15
CHFJPY 9
EURJPY 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15K
GBPJPY 478
USDJPY -714
NQ100.R 826
CHFJPY -727
EURJPY 579
AUDJPY -24
CADJPY -5
NZDJPY 249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY 5.1K
USDJPY -4.6K
NQ100.R 81K
CHFJPY -5K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 960.00 USD
Peor transacción: -4 245 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +22 158.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 562.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Santo
30 USD al mes
-35%
0
0
USD
39K
USD
22
0%
636
46%
94%
1.09
24.50
USD
89%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.