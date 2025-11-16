- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
636
Transacciones Rentables:
293 (46.06%)
Transacciones Irrentables:
343 (53.93%)
Mejor transacción:
7 960.00 USD
Peor transacción:
-4 244.89 USD
Beneficio Bruto:
186 107.91 USD (978 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-170 524.45 USD (799 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (22 158.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
22 158.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.44%
Carga máxima del depósito:
15.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
423 (66.51%)
Transacciones Cortas:
213 (33.49%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
24.50 USD
Beneficio medio:
635.18 USD
Pérdidas medias:
-497.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-7 562.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 472.21 USD (9)
Crecimiento al mes:
-0.16%
Pronóstico anual:
-1.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 976.91 USD
Máxima:
29 941.81 USD (70.16%)
Reducción relativa:
De balance:
89.42% (4 082.29 USD)
De fondos:
6.84% (3 739.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|547
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|19
|NQ100.R
|15
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|478
|USDJPY
|-714
|NQ100.R
|826
|CHFJPY
|-727
|EURJPY
|579
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-4.6K
|NQ100.R
|81K
|CHFJPY
|-5K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7 960.00 USD
Peor transacción: -4 245 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +22 158.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 562.88 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 282...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
