- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
622
Прибыльных трейдов:
289 (46.46%)
Убыточных трейдов:
333 (53.54%)
Лучший трейд:
7 960.00 USD
Худший трейд:
-4 244.89 USD
Общая прибыль:
184 535.83 USD (962 284 pips)
Общий убыток:
-164 219.51 USD (783 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (22 158.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 158.48 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.44%
Макс. загрузка депозита:
15.76%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
413 (66.40%)
Коротких трейдов:
209 (33.60%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
32.66 USD
Средняя прибыль:
638.53 USD
Средний убыток:
-493.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-7 562.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 472.21 USD (9)
Прирост в месяц:
10.34%
Годовой прогноз:
125.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 976.91 USD
Максимальная:
29 941.81 USD (70.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.42% (4 082.29 USD)
По эквити:
6.84% (3 739.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|533
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|19
|NQ100.R
|15
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|478
|USDJPY
|-714
|NQ100.R
|826
|CHFJPY
|-727
|EURJPY
|579
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-4.6K
|NQ100.R
|81K
|CHFJPY
|-5K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7 960.00 USD
Худший трейд: -4 245 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +22 158.48 USD
Макс. убыток в серии: -7 562.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
