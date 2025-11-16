СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
622
Прибыльных трейдов:
289 (46.46%)
Убыточных трейдов:
333 (53.54%)
Лучший трейд:
7 960.00 USD
Худший трейд:
-4 244.89 USD
Общая прибыль:
184 535.83 USD (962 284 pips)
Общий убыток:
-164 219.51 USD (783 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (22 158.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
22 158.48 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.44%
Макс. загрузка депозита:
15.76%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
413 (66.40%)
Коротких трейдов:
209 (33.60%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
32.66 USD
Средняя прибыль:
638.53 USD
Средний убыток:
-493.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-7 562.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 472.21 USD (9)
Прирост в месяц:
10.34%
Годовой прогноз:
125.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 976.91 USD
Максимальная:
29 941.81 USD (70.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.42% (4 082.29 USD)
По эквити:
6.84% (3 739.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 533
GBPJPY 27
USDJPY 19
NQ100.R 15
CHFJPY 9
EURJPY 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 20K
GBPJPY 478
USDJPY -714
NQ100.R 826
CHFJPY -727
EURJPY 579
AUDJPY -24
CADJPY -5
NZDJPY 249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY 5.1K
USDJPY -4.6K
NQ100.R 81K
CHFJPY -5K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7 960.00 USD
Худший трейд: -4 245 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +22 158.48 USD
Макс. убыток в серии: -7 562.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
A large drawdown may occur on the account again
