Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
387
Profit Trade:
194 (50.12%)
Loss Trade:
193 (49.87%)
Best Trade:
7 960.00 USD
Worst Trade:
-4 244.89 USD
Profitto lordo:
110 705.83 USD (706 086 pips)
Perdita lorda:
-71 029.44 USD (454 795 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (22 158.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 158.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
267 (68.99%)
Short Trade:
120 (31.01%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
102.52 USD
Profitto medio:
570.65 USD
Perdita media:
-368.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 842.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 842.78 USD (9)
Crescita mensile:
66.87%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 976.91 USD
Massimale:
25 427.14 USD (81.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.28% (189.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 309
GBPJPY 25
USDJPY 16
NQ100.R 14
CHFJPY 8
EURJPY 7
AUDJPY 6
CADJPY 1
NZDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 39K
GBPJPY -1
USDJPY -570
NQ100.R 870
CHFJPY -592
EURJPY 594
AUDJPY -24
CADJPY 128
NZDJPY 126
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 165K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -3.6K
NQ100.R 86K
CHFJPY -4K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 960.00 USD
Worst Trade: -4 245 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +22 158.48 USD
Massima perdita consecutiva: -7 842.78 USD

