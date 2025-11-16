- Crescita
Trade:
387
Profit Trade:
194 (50.12%)
Loss Trade:
193 (49.87%)
Best Trade:
7 960.00 USD
Worst Trade:
-4 244.89 USD
Profitto lordo:
110 705.83 USD (706 086 pips)
Perdita lorda:
-71 029.44 USD (454 795 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (22 158.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 158.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
267 (68.99%)
Short Trade:
120 (31.01%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
102.52 USD
Profitto medio:
570.65 USD
Perdita media:
-368.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 842.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 842.78 USD (9)
Crescita mensile:
66.87%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 976.91 USD
Massimale:
25 427.14 USD (81.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.28% (189.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|GBPJPY
|25
|USDJPY
|16
|NQ100.R
|14
|CHFJPY
|8
|EURJPY
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|-1
|USDJPY
|-570
|NQ100.R
|870
|CHFJPY
|-592
|EURJPY
|594
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|128
|NZDJPY
|126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|165K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-3.6K
|NQ100.R
|86K
|CHFJPY
|-4K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 960.00 USD
Worst Trade: -4 245 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +22 158.48 USD
Massima perdita consecutiva: -7 842.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
