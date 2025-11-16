- 자본
- 축소
트레이드:
679
이익 거래:
311 (45.80%)
손실 거래:
368 (54.20%)
최고의 거래:
7 960.00 USD
최악의 거래:
-4 244.89 USD
총 수익:
197 424.93 USD (1 003 196 pips)
총 손실:
-183 566.92 USD (845 421 pips)
연속 최대 이익:
18 (22 158.48 USD)
연속 최대 이익:
22 158.48 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
84.87%
최대 입금량:
15.76%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
450 (66.27%)
숏(주식차입매도):
229 (33.73%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
20.41 USD
평균 이익:
634.81 USD
평균 손실:
-498.82 USD
연속 최대 손실:
12 (-7 562.88 USD)
연속 최대 손실:
-14 472.21 USD (9)
월별 성장률:
4.74%
연간 예측:
57.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 976.91 USD
최대한의:
34 762.55 USD (81.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.42% (4 082.29 USD)
자본금별:
6.84% (3 739.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|19
|NQ100.R
|15
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|478
|USDJPY
|-714
|NQ100.R
|826
|CHFJPY
|-727
|EURJPY
|579
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|74K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-4.6K
|NQ100.R
|81K
|CHFJPY
|-5K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 960.00 USD
최악의 거래: -4 245 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +22 158.48 USD
연속 최대 손실: -7 562.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
월별 30 USD
-38%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
23
0%
679
45%
85%
1.07
20.41
USD
USD
89%
1:50