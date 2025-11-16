시그널섹션
Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
679
이익 거래:
311 (45.80%)
손실 거래:
368 (54.20%)
최고의 거래:
7 960.00 USD
최악의 거래:
-4 244.89 USD
총 수익:
197 424.93 USD (1 003 196 pips)
총 손실:
-183 566.92 USD (845 421 pips)
연속 최대 이익:
18 (22 158.48 USD)
연속 최대 이익:
22 158.48 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
84.87%
최대 입금량:
15.76%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.40
롱(주식매수):
450 (66.27%)
숏(주식차입매도):
229 (33.73%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
20.41 USD
평균 이익:
634.81 USD
평균 손실:
-498.82 USD
연속 최대 손실:
12 (-7 562.88 USD)
연속 최대 손실:
-14 472.21 USD (9)
월별 성장률:
4.74%
연간 예측:
57.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 976.91 USD
최대한의:
34 762.55 USD (81.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.42% (4 082.29 USD)
자본금별:
6.84% (3 739.78 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 590
GBPJPY 27
USDJPY 19
NQ100.R 15
CHFJPY 9
EURJPY 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY 478
USDJPY -714
NQ100.R 826
CHFJPY -727
EURJPY 579
AUDJPY -24
CADJPY -5
NZDJPY 249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 74K
GBPJPY 5.1K
USDJPY -4.6K
NQ100.R 81K
CHFJPY -5K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 960.00 USD
최악의 거래: -4 245 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +22 158.48 USD
연속 최대 손실: -7 562.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
리뷰 없음
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
A large drawdown may occur on the account again
Santo
월별 30 USD
-38%
0
0
USD
37K
USD
23
0%
679
45%
85%
1.07
20.41
USD
89%
1:50
