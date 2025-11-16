- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
628
盈利交易:
292 (46.49%)
亏损交易:
336 (53.50%)
最好交易:
7 960.00 USD
最差交易:
-4 244.89 USD
毛利:
185 809.91 USD (975 284 pips)
毛利亏损:
-167 558.45 USD (791 847 pips)
最大连续赢利:
18 (22 158.48 USD)
最大连续盈利:
22 158.48 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.44%
最大入金加载:
15.76%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.61
长期交易:
417 (66.40%)
短期交易:
211 (33.60%)
利润因子:
1.11
预期回报:
29.06 USD
平均利润:
636.34 USD
平均损失:
-498.69 USD
最大连续失误:
12 (-7 562.88 USD)
最大连续亏损:
-14 472.21 USD (9)
每月增长:
7.51%
年度预测:
91.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 976.91 USD
最大值:
29 941.81 USD (70.16%)
相对跌幅:
结余:
89.42% (4 082.29 USD)
净值:
6.84% (3 739.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|19
|NQ100.R
|15
|CHFJPY
|9
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18K
|GBPJPY
|478
|USDJPY
|-714
|NQ100.R
|826
|CHFJPY
|-727
|EURJPY
|579
|AUDJPY
|-24
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|100K
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-4.6K
|NQ100.R
|81K
|CHFJPY
|-5K
|EURJPY
|4.9K
|AUDJPY
|200
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 960.00 USD
最差交易: -4 245 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +22 158.48 USD
最大连续亏损: -7 562.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-30%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
21
0%
628
46%
94%
1.10
29.06
USD
USD
89%
1:50