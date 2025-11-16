SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Santo
Brilliant Kerry

Santo

Brilliant Kerry
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -36%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
647
Gewinntrades:
297 (45.90%)
Verlusttrades:
350 (54.10%)
Bester Trade:
7 960.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 244.89 USD
Bruttoprofit:
187 143.82 USD (980 037 pips)
Bruttoverlust:
-172 475.33 USD (813 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (22 158.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 158.48 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
93.43%
Max deposit load:
15.76%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
426 (65.84%)
Short-Positionen:
221 (34.16%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
22.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
630.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-492.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-7 562.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14 472.21 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-5.79%
Jahresprognose:
-70.24%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 976.91 USD
Maximaler:
29 941.81 USD (70.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.42% (4 082.29 USD)
Kapital:
6.84% (3 739.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 558
GBPJPY 27
USDJPY 19
NQ100.R 15
CHFJPY 9
EURJPY 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
NZDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
GBPJPY 478
USDJPY -714
NQ100.R 826
CHFJPY -727
EURJPY 579
AUDJPY -24
CADJPY -5
NZDJPY 249
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
GBPJPY 5.1K
USDJPY -4.6K
NQ100.R 81K
CHFJPY -5K
EURJPY 4.9K
AUDJPY 200
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 960.00 USD
Schlechtester Trade: -4 245 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22 158.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 562.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Santo
30 USD pro Monat
-36%
0
0
USD
38K
USD
22
0%
647
45%
93%
1.08
22.67
USD
89%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.